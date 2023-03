Mujer deja su país para reunirse con novio virtual y él le dice que ya no le gusta

Conocer a personas en redes sociales es una de las maneras más comunes de encontrar el amor, pero también uno que otro chasco. Una mujer de Venezuela fue engañada por su novio virtual ya que terminó con ella al conocerla en persona.

En TikTok se hizo viral la historia de una mujer que viajó a Ecuador para conocer a su pareja virtual e incluso llevó a su hija con ella, pero se llevaron una experiencia desagradable porque el hombre la rechazó y dejó a ambas en la calle.

La mujer dijo que tuvo que empezar a vender dulces en la calle para poder sobrevivir, ya que había dejado su vida en Venezuela para ir en busca de su amado, quien no resultó más que un engaño.

“Conocí un muchacho por las redes sociales, por el Facebook, y siempre hablábamos. Él me pagó los pasajes y quedamos en un acuerdo que yo me iba a venir para acá con mi hija, para vivir con él. Me recibió en el terminal y me dijo que no le gusté, que no era yo la persona que él había visto en mis fotos. Me botó y quedé en la calle”.

Al parecer el hombre ya no quiso mantener una relación con la mujer porque no le gustó cómo se veía en vivo y la abandonó junto con la pequeña. La historia se volvió viral y sirvió para que internautas le enviaran ayuda, indica Milenio.



Los internautas criticaron la actitud del hombre por dejarla a su suerte junto con la pequeña y sin tentarse el corazón.

“Tengo 2 puestos de comida rápida, la puedo ayudar con trabajo soy venezolano igual donde la puedo conseguir para ayudarle asta que se estabilice bn”, “Pero si ella es hermosa”, “Pero eres una mujer hermosa lo q me da coraje q hace quedar mal al Ecuador mis disculpas mujer”, “La tristeza en su mirada pero si es bonita ánimos todo pasa x algo”, son algunos de los comentarios en el video.