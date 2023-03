Mujer cuenta como su cita la dejó a los 45 segundos de conocerla: "dijo que fue a mover su auto y no volvió"

Hoy en día una práctica muy común, es conocer a personas a través de citas online; sin embargo, el pasar por estas experiencias es tomar un riesgo en el que todo puede terminar tanto bien como mal.

Así como el caso que te estaremos presentando el día de hoy, de una desagradable situación que le sucedió a una chica, quien contó que cómo un joven la dejó a los 45 segundos de haber estado con ella. ¿Pero qué fue lo que sucedió?

Fue a través de TikTok, en donde este caso se viralizó y dio mucho de qué hablar, pues la forma en la que el hombre desapareció de la cita fue épica.

De acuerdo a lo que dijo la joven estadounidense, conoció al hombre a través de una app de citas, después de esto se encontraron. Pero sin duda, Rachel no tenía ni idea de que esto acabaría así.

La cita acordada se dio un día 13 de enero, fue al momento de encontrarse cuando ocurrió algo inusual, y es que el hombre, el hombre, no duró ni un solo minuto con ella.

Se acuerdo a la joven, el hombre le dijo que tenía mal estacionado su auto, por lo que regresaría a arreglarlo rápidamente. Y esto jamás pasó.

La chica, espero por varios minutos al joven, pero nada ocurrió. A su mesa ya habían llegado unas cervezas y alitas de pollo. Pero el chico jamás regresó a la mesa.

“Mi cita de Hinge se fue 45 segundos después de reunirse conmigo para ‘mover su auto’”, contó la mujer.

Al poco tiempo de la acción del hombre, la mujer recibió un mensaje que decía la siguiente frase: “Lo siento, no lo sentía”, con un emoji de cara triste.

“Me paré frente al restaurante esperando unos cinco minutos antes de recibir el mensaje de texto. No respondí e inmediatamente borré su número y no he sabido nada de él desde entonces”, contó Rachel.

La historia de este video se viralizó a través de TikTok, generando diversas reacciones en los usuarios, quienes también compartieron en los comentarios experiencias parecidas a esta:

“Una vez un tipo me dijo que dejó su cargador en su auto, le dije que tenía uno, dijo que tenía un cargador especial. Lo vi alejarse”, “Estaba en una cita una vez (el chico me recogió) y tan pronto como llegamos al restaurante dijo que lo llamaron al trabajo y me dejó allí”, se lee en los comentarios.