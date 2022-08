Mujer con barba demuestra el lado positivo de su vello facial y se une al circo

Tras interminables siglos de mantener un paradigma fijo respecto a cómo debería lucir la mujer, y cómo debería hacerlo por su parte el hombre, ha llegado la inclusión, la cual promueve la aceptación de cualquier persona, sin importar su físico, género o posición.

Es, en ese sentido cómo existen múltiples personalidades que han sufrido discriminación en algún momento de su vida, pero hoy se identifican con las nuevas tendencias, mostrándose fuertes e inquebrantables.

Así es como ocurrió con Dakota Cooke, una mujer de 30 años, quien desde su pubertad desarrolló el vello facial predominante en el área de la barba y el bigote. A pesar de ser sometida a tratamientos y depilaciones para lucir una apariencia "más femenina", no pudo obtener los resultados que esperaba, puesto que su naturaleza ya estaba cimentada desde su nacimiento.

Durante mucho tiempo recibió múltiples bromas, críticas y fue juzgada por las personas a su alrededor, ocasionando así que desarrollara problemas de autoestima y salud mental. Mediante una reseña elaborada por Metro, se expresó:

“Cuando llegué a la pubertad a los 13 años, supongo que me golpeó un poco más. Comenzó con una pelusa de durazno en mi cara que empezó a alargarse y oscurecerse. Un amigo de la familia me lo señaló en ese momento, así que mi padrastro me llevó a los médicos para hacerme pruebas y luego me llevó a la peluquería donde me hice la primera depilación“

Dakota informó que era sumamente incómodo el proceso de su pubertad, debido a que, como era costumbre, las niñas comenzaban a afeitarse las piernas y además ella tenía que afeitar su vello facial, puesto que estaba estigmatizado el que las mujeres mantuvieran su piel libre de vello. Y así fue como duró 10 años aguantando vergüenza y desarrollando todo tipo de inseguridades, mientras continuaba intentando que su vello facial dejara de salir, mediante sesiones de depilación semanales.

Los médicos no lograron encontrar la razón por la cual desarrollaba barba y creían que se debía a las glándulas suprarrenales que estaban produciendo altos niveles de testosterona.

Llegué a un punto, cuando conseguí uno de mis primeros trabajos en el comercio minorista, me afeitaba la cara dos veces al día, una por la mañana y luego en mi descanso porque los pelos eran muy visibles, y estaba trabajando en el departamento de maquillaje donde no era aceptable ser otra cosa que una mujer estereotipada

La joven duró mucho tiempo viendo que los tratamientos no estaban funcionando y era más su desgaste físico y emocional, por lo que decidió aceptarse a sí misma tal como era, a pesar de los comentarios y burlas.

Dakota decidió utilizar su barba a su favor

Así fue como trabajó en ella misma y convirtió su "problema" en una "grandeza", la cual aprovechó para sacar ventaja, puesto que decidió trabajar en un circo y hacerse llamar "La mujer barbuda".

Mi familia y mis amigos me han apoyado muchísimo a lo largo de mi proceso de autoaceptación e incluso me han comprado un cartel de ‘no jodas con la mujer barbuda’ que me encanta. Me siento más sexy que nunca después de deshacerme de la navaja y abrazar mi barba“