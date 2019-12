Mujer cierra su negocio por un día para ayudar a su competidor con cáncer terminal

Pixie Adams es la dueña de Moonlight Coffeehouse, un café ubicado en Oak Grove, Oregon, Estados Unidos. Por otra parte, Dave y Tina McAdams abrieron The Local Coffee Company hace unos meses, muy cerca del local de Pixie.

Pero antes de que inauguraran sus negocios, los dueños tuvieron la oportunidad de conocerse y se hicieron muy buenos amigos entres los tres. Tenían algo en común: tanto Dave como Pixie eran sobrevivientes de cáncer. La historia es viral en Facebook.

Pero si bien Dave ya había entrado en remisión dos veces, la tercera fue la vencida, ya que después del último examen los médicos le dijeron que le quedaban dos meses de vida. Así fue como publicaron su difícil momento en Facebook: “Para aquellos que aún no se han enterado, la batalla de Dave contra el cáncer ha llegado a un punto en donde la medicina no puede hacer más que mantenerlo cómodo. Está en casa con cuidado paliativo y estamos apreciando todos los momentos que tenemos con él”.

Sin la ayuda de Dave, a Tina le estaba costando muchísimo manejar las finanzas del café y estaban sobrepasados con la clientela. Es por eso que Pixie decidió ser amiga antes que competidora, y cerró su propio café por un día para ir a ayudar a su competencia de manera gratuita y desinteresada.

“Como somos negocios pequeños, no tenemos demasiadas reservas económicas. No nos pagan el tiempo libre. La preocupación es que si nos enfermamos o nos pasa algo, no hay una gran red de seguridad para aguantarnos. Para mí era importante hacer algo para ayudarlos económicamente”, dijo Pixie Adams a Inside Edition.

Por otra parte, la pareja inició una campaña de recaudación de fondos para costear los gastos médicos de Dave, para la cual han juntado más de 17 mil dólares. Y la ayuda de su amiga Pixie les trajo muchos beneficios: además de sumar donantes para la campaña, en el día en que trabajó para su competencia se quebraron los récords de ventas del café de la pareja, indica Perú21.