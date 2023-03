Mujer afirma que trabajar seis meses en Meta le hizo ganar más de 3 millones de pesos: “por no hacer nada”

El caso de una mujer que afirmó en un video subido a su cuenta de TikTok llamó la atención de los usuarios luego de relatar que hizo una fortuna "por no hacer nada".

En su cuenta de TikTok -@maddie_macho-, contó que en el 2021, duró seis meses en Meta, la empresa propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp.

La joven narró en su video: "Me pagan 190 mil dólares (aproximadamente 3 millones 439 mil pesos) por no hacer nada en el Meta", y afirmó que su puesto en la empresa era reclutador de talentos. Sin embargo, aclaró que mientras trabajaba allí, Meta no estaba contratando.

La mujer explicó que durante los seis meses que estuvo trabajando en Meta se suponía que la indicación era no contratar a nadie:

“Eso me dejó sin palabras... Pensé, ‘perfecto, solo voy a aguantar por un año, obviamente no logré eso’”, explicó la joven.

Maddie, reveló que, a pesar de no tener ninguna labor que hacer dentro de la empresa, hacían reuniones en equipo únicamente para escuchar entre todos decir que no estaban contratando a nadie.

“Lo más que hicimos, esta es la parte loca, es que tuvimos muchas reuniones de equipo”, dijo Maddie. “¿Para qué nos reuníamos? No estábamos contratando a nadie.

Ante la peculiar situación de la joven, varios usuarios se sorprendieron ante la afirmación de la joven, quien ganó $190.000 en seis meses sin hacer nada, mientras que otros dijeron que era una locura que le pagaran por eso.

“Mira, no le habría dicho a nadie que no estaba trabajando jajaja”; “Que me paguen 190k por no hacer nada es una locura”; “Tuve la misma experiencia durante 4 meses. El cheque de pago más fácil jamás jajaja”;“Estaba ganando mucho dinero en Amazon y no contraté a nadie. Recaudé un inicio de sesión de 80 mil dólares y una indemnización voluntaria”, se puede leer en los comentarios.