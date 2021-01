Mujer afirma que la nieve es de plástico porque no se derrite con fuego

Por medio de un video que circula en Twitter, una mujer asegura que la nieve que cae en España, no es nieve y que se trataría de plástico, luego de que en un ‘experimento’ intentó deshacer el hielo con un encendedor y lo que ella esperaba no pasó.

Gracias a la tormenta Filomena, se ha registrado una caída histórica de nieve en el país europeo, y también ha generado una alerta roja en al menos cinco regiones de España. Sin embargo, una mujer se ha vuelto viral por afirmar que, lo que cae del cielo, no es nieve.

Pensabais que no iban a salir los negacionistas de la nieve? Pues también . pic.twitter.com/KtXdrmvpM5 — Estibador (@mundoestiba) January 9, 2021

“Como veis aquí hay mucha nieve y vais a comprobar que esta nieve no es”, afirma la mujer que se encuentra en un balcón de su hogar, antes de ‘demostrar’ su teoría.

En el video se observa el momento en que toma con sus manos la nieve que se acumuló en su casa, tras esto la compacta en una bola, entra a su hogar y da inicio a tratar de explicar su opinión, indica 24 Horas.

“Lo voy a quemar con el mechero para que veáis (…) esto como veis no se deshace por mucho que yo le ponga el fuego, y se queda negro. El olor es a plástico quemado, sé que en muchos sitios ha nevado y lo podéis comprobar por vosotros mismos. Esto debería caer agua, deshacerse porque es obvio que con el fuego se tiene que deshacer”.

¿Qué es la nieve?

La nieve es resultado de un fenómeno meteorológico que consiste en la precipitación de pequeños cristales de hielo, es el vapor de agua que experimenta una alta deposición en la atmósfera a una temperatura menor a 0 °C y que posteriormente cae al suelo.

¿Por qué la nieve no se derrite con el fuego?

Aunque la nieve sí se derrite, por la radiación solar, cuando se expone a la llama de un encendedor (en este caso), al igual que pasa con los iglús, la bola absorbe el agua derretida (cuando el fuego toca directamente a la nieve) y la mancha se genera por las impurezas del combustible que se emplea, creando hollín. En cambio, si el fuego apenas rosa la nieve el agua comenzará a gotear.

“La explicación es que la combustión de la nieve no es perfecta. No gotea porque el agua de la nieve derretida con el mechero es absorbida por el resto de la bola. Y la mancha negra la produce la combustión no completa que daría dióxido y agua. Lo negro es hollín y restos de ella”, expone @SoyMmadrigal.

Bueno

Como ya todo el mundo ha visto el vídeo de la señora intentando quemar nieve les diré que este bulo Que afirma que la nieve no es natural NO es nuevo y además viene de USA

Del 2014

El original

La explicación en el siguiente tuithttps://t.co/Jhyop4fbTi — mmadrigal (@SoyMmadrigal) January 10, 2021

En 2014 estos videos se hicieron virales en Estados Unidos, en ese caso explicaban que la nieve no era tal cosa porque no se derretía ni pasaba a ser agua, en esa ocasión se trataba de un proceso químico conocido como sublimación.