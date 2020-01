Muere Firulais, perrito trabajador de central camionera

MANTE, Tamaulipas.- La muerte de Firulais, mascota y trabajador de una terminal de autobuses en Tamaulipas consternó a los usuarios de redes sociales, pues es un personaje muy conocido en la Ciudad de Mante.

En un inicio y debido a la difusión de la noticia, se especulaba que el perrito había sido envenenado días atrás, pues lo encontraron tendido sobre el suelo con espuma en el hocico.

Una persona se ofreció a llevarlo a una veterinaria para que lo atendieran y ahí supieron que todo lo que pasaba era por un problema renal que a la postre derivaría en su muerte.

Acabamos de recibir la triste noticia que firulais, miembro de la familia Transpais ya no se encuentra con nosotros, debido a complicaciones que presentó, desgraciadamente ya no se pudo hacer nada y se tomó la decisión de ponerlo a dormir. Desde ahora firulais dará sus rondines y nos cuidará a todos desde el cielo", escribió la empresa que adoptó un año atrás al can que incluso una asociación de animales le regaló su uniforme a la medida.