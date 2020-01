Mexicanos bailando La Chona de Los Tucanes de Tijuana en la Torre Eiffel se vuelven virales

PARÍS, Francia.- En rede sociales se ha viralizado un video donde unos mexicanos bailan la canción La Chona de Los Tucanes de Tijuana en la Torre Eiffel.

En las imágenes se puede ver a varios jóvenes que no paran de moverse al ritmo de la pegajosa melodía que fue todo un éxito en los años noventas y que todavía es tocada en bodas.

No se sabe exactamente cuando fue grabado el video, sin embargo, a Internet fue subido el 4 de enero del 2020 y se ha vuelto muy visto en los últimos días.

En el año 2018 surgió en Internet el reto viral de La Chona.

Fue denominado “La Chona challenge”.

Era la versión mexicana de “In My Feelings Challenge”, creado en Estados Unidos por el rapero Shiggy, que consistía en bailar la canción del rapero Drake, In My feelings, mientras el auto estaba en movimiento.

Los latinos en Estados Unidos decidieron poner un toque mexicano al reto con la famosa canción de los Tucanes de Tijuana, La Chona.