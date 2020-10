Menor golpea con su bicicleta un auto; deja tierno mensaje al dueño

Benicio Hoffmann es un niño de siete años que jugaba en una de las calles de Curitiba, Brasil con su bicicleta, perdió el equilibrio y sin querer golpeó una de las puertas de un coche. Ante la situación, el pequeño decidió dejar un recado al dueño del auto y pedir una disculpa.

El mensaje de Benicio se hizo viral en redes sociales después de que el dueño del coche publicará en Twitter una foto del recado del niño.

“Buen día. Disculpa, golpeé tu auto por que perdí el equilibrio de mi bicicleta. Aquí está el teléfono de mi papá”, se lee en el recado.

Ante el tuit del dueño del coche, muchas personas no tardaron en reconocer la nobleza y honestidad del pequeño, quien estaba muy preocupado por el daño que había ocasionado, publica G1 de Brasil.

Sin embargo, el niño no tiene de que preocupase, ya que el dueño del coche, le pareció muy noble el acto de Benicio. “Pensamos que alguien que golpea tu auto puede salir corriendo, pero me pareció un gesto de dulzura, de mucha honestidad. Miré por todas partes, mi auto estaba un poco sucio y ni me di cuenta”, comentó Marcelo.