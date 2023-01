Medio Metro deja Sonido Pirata para seguir creciendo, ¿se acaban sus pasos virales de TikTok?

CIUDAD DE MÉXICO.-Medio Metro, el tiktoker bailarín que ha ganado popularidad en la plataforma, deja Sonido Pirata presuntamente con la intención de seguir creciendo, decisión que ha hecho a varios de sus fans cuestionarse por lo que sucede.

Medio Metro se hizo viral en redes sociales por sus peculiares pasos de baile al ritmo de la música de Sonidero, el tiktoker habría decidido tomar su camino separado de Sonido Pirata, que dio a conocer la noticia en sus redes sociales.

La noticia llega después de que los videos donde aparece Medio Metro bailando, con un atuendo del Chavo del 8, se hicieran virales en redes sociales en canales como La Región Sonidera TV y Dexter TV Sonidero.

Ahí lo único que quiero aclara con las personas que tienen eventos conmigo y Medio Metro, ya no nos van a ver juntos, ya no vamos a trabajar juntos, pero va a ser por cuestión de él y no mía. Él me está diciendo que ya por ahí el va a agarrar sus contratos aparte, él ya se va a mover aparte, bendito sea Dios, ya le eché su bendición a mi chaparrito. Que le vaya muy bien”, agrega Sonido Pirata.