"Me querían ofrendar": Hombre sale de fiesta y termina enterrado vivo

BOLIVIA.- Un hombre de 30 años salió de fiesta el pasado fin de semana con sus amigos, pero terminó enterrado bajo tierra en un ataúd.

Te puede interesar: VIDEO: Mujer revive dentro del ataúd cuando iba a ser enterrada

Víctor Hugo, como se identificó, cree que lo querían ofrendar como parte de los rituales en honor a Pachamama, la diosa tierra, que se llevan a cabo durante el mes de agosto en Bolivia.

He visto esos videos que dicen que son sullus, eso pareciera que me hubieran querido hacer”, dijo el hombre.

En entrevista, Víctor les contó a los medios que había estado tomando desde el viernes hasta el domingo, que ese último día un desconocido le dio una caja de cervezas, las cuales bebió, pero que después de eso no recuerda nada.

Cuando despertó, estaba enterrado dentro de un ataúd en el municipio de Achacachi:

Estaba enterrado, apenas he salido. He roto el ataúd, sentía el peso de la tierra ahí. Me he salido y me he escapado corriendo, estaba enterrado”.