Mamá se niega a deshacerse de los piojos de su hija porque es vegana: "No les quiero hacer daño"

Generalmente, cuando su hija o hijo tiene piojos, usted intenta desesperadamente todos los métodos para tratar de matarlos lo antes posible. No obstante, una madre australiana ha adoptado el enfoque opuesto: no quiere dañar las liendres EN ABSOLUTO. (¿Ya te estás rascando la cabeza?)

Según una madre preocupada que escribió en una columna de consejos, su vecina no tratará los piojos de su hija porque es vegana, y los veganos no matan a los seres vivos, informa el NY Post.

Mi hija de siete años es la mejor amiga de la chica de al lado, cuya familia es vegana. Está bien; Respetamos su elección... mi problema es que recientemente esta niña encantadora estaba en nuestra casa rascando furiosamente, y descubrí que estaba llena de piojos".

Después de mencionar las liendres a la madre de las niñas, la madre dijo que estaba al tanto de ellas, pero que no quería hacerles daño, ya que los veganos no matan a los seres vivos.

La madre decidió no tratar los piojos porque no quiere hacerles daño

Ella me dijo que estaba en la práctica de peinar los piojos y las liendres en el jardín donde tenían la mejor oportunidad de sobrevivir", continuó la columna, "y mi mandíbula golpeó el suelo".

Luego, le preguntó a la columnista de consejos qué debería hacer ahora. "No quiero separar a las niñas, pero no hay forma de que 'peinarlos en el jardín' funcione (el pesticida de grado industrial apenas funciona) y no quiero que mi hija esté cubierta de alimañas".

La columnista le dijo a la madre preocupada lo que realmente pensaba: que la otra madre era una "tonta santurrona".

Luego continuó diciendo que en realidad era un "monstruo" que estaba condenando a las liendres a una muerte "lenta y dolorosa", ya que no podrían sobrevivir en el jardín.

Luego, en broma, aconsejó a la solicitante de consejos que tomara el asunto en sus propias manos y preparara el baño para "jugar a los peluqueros" y eliminar los piojos ella misma.

Claro, advirtió que esto podría molestar a la otra madre si se entera, pero enfatizó en que podría valer la pena.

