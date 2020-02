Madre presenta prueba de admisión para entrar a una universidad en Perú con su bebé en brazos

Perú.- La foto de una joven en Perú fue viralizada en redes sociales, luego que presentara un examen de admisión en la universidad César Vallejo en Trujillo, Perú.

La chica de nombre Karla Méndez Mejía asistió a la prueba para optar por una vacante en la escuela de Arquitectura con su bebé de 4 meses en brazos. Entró al aula de clase y presentó su examen con su hijo dormido.

¡Esas son ganas, caramba! ���� Esta joven madre, de solo 20 años, acudió a presentar el examen para ingresar a la universidad con su bebé en brazos pues no tenía con quién dejarlo. ✅ Que no se nos olvide: todo gran sueño comienza con un gran soñador. pic.twitter.com/1obw0yWe4N — Nay Salvatori (@Naysalvatori) February 25, 2020

“Ser madre no es impedimento para lograr mis sueños, al contrario, es una motivación. Quiero darle a mi hijo una mejor condición de vida. Sé que no será nada fácil, pero gracias a Dios tengo el apoyo de mis padres y pareja quienes me alientan a no desistir y luchar por lo que quiero”, dijo Karla y agregó que este solo es el primer paso para convertirse en una profesional de éxito.

En una entrevista con el medio local ATV, Karla Méndez dijo que que no tenía con quien dejar a su bebé en ese momento porque su esposo trabaja.

“Si no hay con quien dejar a los hijos, entonces hay que llevarlos como sea para salir adelante, por el futuro de nuestra familia. Hay varias mamás que pueden estudiar, un bebé no es impedimento para estudiar”, relató tras culminar la prueba.

La joven logró ingresar a esta universidad. En el último examen de admisión realizado por la Universidad César Vallejo, 25 mil jóvenes se postularon en todo el país.



Con información de Rpp.pe y ATV.