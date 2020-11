Madre pide indemnización de niñera que le dio nuggets a sus hijos vegetarianos

"Comenzó a gritar que soy horrible por permitir que sus hijos coman cadáveres", dijo la joven niñera que alega que no estaba en conocimiento de que eran vegetarianos.

Una madre está en pie de guerra contra la niñera que cuidaba a sus hijos, luego que esta les diera nuggets de pollo pese a que eran vegetarianos.

La historia es recogida por el medio británico Mirror, donde la niñera de 19 años alegó que la mujer nunca le dijo que sus hijos de nueve y siete años eran vegetarianos.

Por dos años, la joven ha realizado cuidados de niños. Sin embargo, ahora se enfrenta a una demanda informal de indemnización.

Resulta que una ocación, la niñera pidió unos nuggets de pollo para la cena, lo que fue descubierto por la madre cuando los encontró comiendo dichos elementos.

Tras eso, se desató una disputa verbal que subió de tono y que, además, tuvo a la mujer sacándole los nuggets de las manos a los niños, indica T13.

Comenzó a gritar que soy horrible por permitir que sus hijos coman cadáveres (...) me echó sin pagarme y luego me envió un mensaje diciéndome que tenía que pagarle 300 dólares por cada niño, por el daño emocional que les había causado y que si no lo hacía me llevaría a la justicia", dijo la joven.

La joven se niega a pagar y dijo que no tiene miedo de terminar en tribunales, pues su padre y su hermano son abogados.

A su vez, no descarta ir a la justicia a exigir el dinero que le deben por cuidar a los niños.