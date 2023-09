Madre de 4 hijos es desalojada por su ex marido, así que decide demoler su hogar: "Ahí está su terreno, la casa no"

Chancay, Perú - 26 de septiembre de 2023. Yumiko Ramírez, una madre de cuatro hijos, se vio obligada a tomar una drástica decisión: la demolición de su propio hogar. Este suceso se debe a una disputa legal en curso relacionada con la propiedad del terreno donde se encontraba su casa, terreno que pertenecía al padre de su exmarido.

La situación comenzó cuando el esposo de Yumiko la abandonó para formar una nueva familia, dejándola a cargo de sus cuatro hijos. En ese momento, el suegro de Yumiko decidió demandarla con el objetivo de obtener la casa que ella había construido con tanto esfuerzo. La batalla legal que siguió fue intensa, y lamentablemente, Yumiko perdió, lo que resultó en una sentencia de desalojo emitida por el Poder Judicial.

El papá de mis hijos se fue con una mujer casada, mantiene dos hijos y actualmente tiene dos hijos más. Yo tengo documentos en la comisaría, que él se retira voluntariamente, yo no lo he echado", comentó Yumiko, expresando su descontento con la situación.

La demolición de la vivienda se inició el 22 de septiembre y generó un intenso debate en la comunidad de Chancay. Los trabajadores se encontraron con la resistencia del dueño del terreno y su hijo, quien es el ex esposo de Yumiko, y ambos trataron de impedir la demolición. Fue necesario la intervención de la policía para detener el proceso de demolición, lo que también suscitó polémica.

"A mí me ha costado esfuerzo, me he privado de muchas cosas, incluso a mis hijos. Nosotros hemos pasado un montón de cosas desde que el señor nos abandonó. Tengo que ser fuerte ahora por mis hijos. Nos desalojan porque a mí me está pidiendo el terreno, pero no la edificación, porque eso yo lo he hecho, me ha costado. Ahí está su terreno, la casa no", declaró a un medio local.

A pesar de la tristeza que rodeaba a Yumiko, expresó su determinación en continuar luchando por sus derechos.

Sólo pido disculpas a mis hijos por darle una familia a esa gente que no vale la pena, pero seguiré luchando contra todos esos", concluyó.

 

Con información de Infobae México.

