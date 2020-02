Los show de medio tiempo del Super Bowl más polémicos

Después del espectacular show que ofrecieron Shakira y Jennifer Lopez en el medio tiempo del Super Bowl LIV, es importante recordar algunos eventos polémicos que ocurrieron en años pasados.

Enseñando de más

En el medio tiempo del 2004, mientras jugaban Patriotas de Nueva Inglaterra y las Panteras de Carolina, Justin Timberlake y Janet Jackson encendieron el escenario con sus mejores éxitos.

Lo que más sorprendió de este show del Super Bowl XXXVIII, fue que Timberlake le destapó un seno a Janet.

Disney Millenium Celebration

Este show fue catalogado como el más aburrido de la historia ya que el ritmo de las canciones interpretadas por Phil Collins, Toni Braxton, Christina Aguilera y Enrique Iglesias, eran demasiado lentas.

Los Rams y los Titanes de Tennessee peleaban el campeonato del Super Bowl XXXIV en el 2000.

Señales obscenas

En el Super Bowl XLVI, en el año del 2012, los fans de los Gigantes de Nueva York y los Patriotas de Nueva Inglaterra fueron testigos de cuando la cantante M.I.A mostró su dedo medio a la cámara mientras interpretaba “Give Me All Your Luvin”, con Madonna y Nicki Minaj.

Playback

Por diferentes motivos, los artistas suelen hacer uso del playback, lo que significa que simulan cantar pero en realidad tienen una pista sonando.

La banda Red Hot Chilli Peppers usó esta herramienta en el Super Bowl XLVIII, en el año de 2014 mientras cantaban al lado de Bruno Mars.

Los Halcones Marinos de Seattle ganó el campeonato contra los Broncos de Denver.