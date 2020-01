Los perros entienden lo que dices aún cuando no han sido entrenados

Los perros son considerados los mejores amigos del hombre y tal vez las criatura más pura que existe en el universo, pero al parecer estamos mucho mas conectados a estos de lo que pensábamos, al menos así es como lo descubrieron hace poco gracias a un estudio realizado en la India.

Nuestro lazo es fuerte

Muchos seres humanos ven a los perros como lo mejor que le pudo pasar a la humanidad y eso es porque son fieles compañeros y grandes amigos de vida, pero si algo no sabíamos sino hasta hace poco, es que los perros pueden entender a los seres humanos aún si nunca han tenido contacto con uno en toda su vida.

El estudio que dio a conocer esto, fue realizado en la India por la Dr. Anindita Bhadra del Indian Institute of Science Education and Research Kolkata. En este comenzaron a observar la actitud de perros callejeros ante sus primeros acercamientos con seres humanos.

Estos perros que nunca habían tenido contacto con humanos y por ende, nunca habían sido entrenados, lograron entender conductas humanas simples, siguiendo órdenes al observar los movimientos de los humanos.

Es decir, un humano puso dos platos con comida, y señaló solo un plato de estos dos. El 80% de los perros que se acercaron a comer, comieron del plato que estaba siendo señalado por el humano y no del otro.

Tan solo eso demuestra ya un nivel de inteligencia que no se creía que estos animales tenían, haciéndolos amigos del hombre aún cuando ni siquiera han tenido contacto con este.

Sinceramente es un estudio que no sabíamos que necesitábamos pero que ahora que lo sabemos, no podremos dejar de pensar en estos por mucho tiempo ya, si los perros no domesticados pudieron entender este gesto ¿qué tantas otras cosas más entienden de lo que no estamos conscientes?