Los mejores memes del evento de "asalto" al Área 51

Aunque las especulaciones en torno al Área 51 no son nada nuevo, la reciente motivación de algunos usuarios de internet para asaltar ese lugar, sin duda ha tomado a muchos por sorpresa.

Esta humorada comenzó el pasado 27 de junio, cuando las páginas “Shitposting cuz im in shambles” y “SmyleeKun” crearon un evento en Facebook llamado “Storm Area 51, They Can’t Stop All of Us”, que tal como siguiere su nombre invita a reunir a una gran cantidad de personas para tomar por asalto el Área 51. Todo claro en un tono de broma y bajo la idea de que los militares presentes en ese lugar no serían capaces de contener a un gran grupo de personas y los supuestos secretos y extraterrestres finalmente podrían ser revelados.

Por su puesto el evento no tardo en volverse viral, y hasta a la tarde de este sábado “Storm Area 51, They Can’t Stop All of Us” ya acumula más de 690 mil usuarios que quieren asistir a la arriesgada y ficticia misión.

También como era de esperarse, muchos usuarios se han sumado a la broma creando memes, por lo que te compartimos algunos de los que han inundado las redes sociales.

Mi mejor amigo y yo, sacando un alien del área 51 pic.twitter.com/Re2AKN9W91 — Edson Vejar Herrera (@Edsonheve) 13 de julio de 2019

El área 51 el 20 de septiembre de 2019. pic.twitter.com/SjqSynXxNw — Cattorix (@froderickson) 13 de julio de 2019

Cuando lleguen al area 51 y no sepan que hacer se va ver como esto mas o menos pic.twitter.com/Sa6ELfZnzK — Jorgillo (@JorgeMartHdz) 12 de julio de 2019