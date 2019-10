¿Los animales tienen derechos?

CIUDAD DE MÉXICO.-El doctor César Nava Escudero, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, destacó que sí tienen derechos los animales pues forman parte de la esfera moral del ser humano. “Son seres que sufren, experimentan placer y tienen capacidades mentales. Seres a los que se les debe proteger a través de la asignación o reconocimiento de derechos”.

El también catedrático de la Facultad de Derecho (FD) de la Máxima Casa de Estudios mencionó que existe un debate para determinar qué animales podrían tener derechos, cuáles serían éstos y por qué razones se les consideraría merecedores de los mismos.

Nava Escudero enfatizó que, desde el punto de vista jurídico, se tiene que discutir si los animales pueden ser personas, o bien, encontrar un concepto que los considere como sujetos de derechos.

Actualmente, no se ha reconocido que los animales tengan derechos, y apuntó que la Ley de Protección de Animales de la Ciudad de México incluye un listado de los derechos que tienen los animales —desde el punto de vista de principios—, pero no son normas jurídicas. Igualmente, en la Constitución se señala que los animales podrían tener cierta consideración moral, pero no es un reconocimiento de derechos.

Finalmente, el investigador universitario señaló que hay países europeos y latinoamericanos que han avanzado en este tema. Asimismo, destacó que en la UNAM hay una discusión amplia sobre cómo deben reconocerles sus derechos.