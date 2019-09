Los 5 mejores lugares para comer pizza en el mundo

Deteniéndonos en las mejores pizzerias del planeta en las que se elaboran las mejores versiones de la comida callejera más popular y extendida en todo el mundo. ¿Cuál es la mejor pizza del mundo…?

1 Nápoles, la versión original

La pizzeria más famosa de Nápoles es Da Michele (Via Cesare Sersale 1), todo un alarde de obstinación que lleva la austeridad al extremo. Sombría y anticuada, solo ofrece dos tipos de pizza: la clásica margherita y la marinara (tomate, ajo y orégano). Hay que coger número y ponerse a la cola. También famoso y considerada como el auténtico rey de la pizza es Gino Sorbillo (Via dei Tribunal), cuya pizzeria está en el centro histórico. Las prepara gigantescas, cocidas a la perfección en horno de leña. Después, como postre, se aconseja pedir un aterciopelado semifreddo.

Otro de los nombres que circula entre los entendidos en pizzas es el de la pequeña y familiar pizzeria La Notizia (Via Michelangelo da Caravaggio, 53/55), en la colina sobre Spaccanapoli, adonde se llega en funicular. Elaboran una magnífica pizza margarita de leña que se considera el estándar de calidad: es, probablemente, la más sencilla y la que mejor permite comprobar la calidad y el equilibro entre los ingrediente, así como el punto de cocción del horno.

Por último, cabe dirigirse a la Vía dei Tribunali, en pleno corazón de la Nápoles histórica, donde hay tres populares referencias: Pizzería Sorbillo, en el número 32, Di Matteo, en el 94, e Il Pizzaiolo del Presidente, en el número 120.

2 La versión romana

Roma no es la cuna de la pizza, pero lleva muchos años perfeccionándola para residentes y turistas, con masa más fina y crujiente que la pizza napolitana. En lugares como la Pizzeria da Baffetto (Via del Governo Veccio 114) hacen de ella una más de las Bellas Artes. Las comidas aquí son escandalosas, caóticas y rápidas, pero sus pizzas de masa fina son geniales y el ambiente muy animado. El viajero debe ponerse a la cola y esperar a que le sienten donde quede sitio.

Hay un segundo baffetto en la Piazza del Tatro di Pompeo, cerca de Campo de'Fiori, donde se encuentra otro de los clásicos de la pizza al taglio (al corte, para llevar), l Forno di Campo de'Fiori: imprescindible su pizza Bianca, con aceite de oliva, romero y sal. También para llevar, destacan locales tan insospechados como el Formula 1, un histórico del barrio de san Lorenzo (Via degli Equi13) o la popular Pizzería Remo, en la Piazza Santa María, siempre llena de ruidosos jóvenes romanos.

3 Florencia, pizzas con arte

En una ciudad tan turística como Florencia abundan los locales de comida francamente mala, junto con otros de calidad excelsa (y precios en consecuencia). Una forma de no equivocarse es tomar una pizza en alguno de los locales que aconsejan los propios florentinos: Gustapizza (Via Maggio 46), un abarrotado lugar sin pretensiones al que conviene llegar pronto para hacerse con un taburete en una mesa hecha con toneles y elegir entre sus ocho variedades de pizza; o la Pizzeria del'Osteria del Caffè Italiano (Via dell'Isola delle Strinche 11-13), sencilla y diminuta pizzeria en la que solo hacen tres tipos: margarita, napolitana y marinara; en la alegre y barata Pizza Man (Via dell'Agnolo 79), donde son famosas sus pizzas de estilo napolitano y sus precios de ganga; y en Il Pizzaiuolo (Via dei Macci 113), al que acuden en masa jóvenes florentinos para degustar la masa gruesa de sus pizzas napolitanas recién salidas del horno de leña.

4 Buenos Aires, con sabor porteño

Los porteños aseguran que la mejor pizza hace mucho tiempo que no se hace en Italia, sino en Buenos Aires. Aquí la trajeron los inmigrantes italianos y, según ellos, la refinaron. Para probar si es cierto, podemos ir a uno de los templos locales, El Cuartito, decorado con montones de fotos y posters que resumen la historia del deporte y la cultura en Argentina. Está junto al teatro Coliseo en el que durante décadas actuaron Les Luthiers, El resultado es una espectacular pizza de estilo napolitano que se degusta en una especie de museo.

Otro clásico es la Pizzería Güerrin (Avenida Corrientes 1368), en la que el cliente puede pedir las porciones de pizza previamente horneadas y comerlas de pie junto a los restantes parroquianos o sentarse a la mesa y pedir una pizza recién hecha con mayor variedad de ingredientes.

5 Chicago, entre las mejores del mundo

También fueron emigrantes italianos los que abrieron en esta ciudad americana algunas excelentes y ya míticas pizzerías. La más típica es la pizza gruesa, jugosa y con muchos ingredientes, todo un símbolo de la gastronomía local. Hay muchas variedades pero los ingredientes indispensables son una capa de queso mozzarella, pepperoni, sausage (una especie de salchicha) y jugosa salsa de tomate a modo de cobertura.

Dicen los entendidos que la mejor pizzería de Chicago es Uno (29 E. Ohio Street), en pleno centro, donde Ike Sewell creó en 1943 un nuevo estilo de pizza y lo presentó en su restaurante: la nueva elaboración era más cremosa porque usaba mantequilla y se horneaba durante casi una hora. Además, tenía el borde alto y grueso, como si fuera un pastel de frutas. El éxito fue inmediato y Pizza Uno se convirtió en una institución. Después lanzaron la Pizzería Due (619 N. Wabash), también en el centro, y que continúa el mismo estilo

Edwardo’s, galardonada por críticos y expertos como "la mejor pizza" de Chicago, Milwaukee y Minneapolis, es una marca reconocida en todo el Medio Oeste desde su creación en 1978 y principal competencia de Uno en Chicago.

Con información de El País.