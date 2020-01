Lograron hornear las primeras galletas en el espacio

CAPE CANAVERAL, Florida (AP) - Los resultados finalmente están listos para el primer horneado de galletas con chispas de chocolate en el espacio.

Si bien parecían más o menos normales, las mejores cookies requirieron dos horas de cocción el mes pasado en la Estación Espacial Internacional. Lleva mucho menos tiempo en la Tierra, menos de 20 minutos.

¿Y cómo saben? Nadie sabe.

Todavía selladas en bolsas individuales para hornear y envasadas en su contenedor de vuelo espacial, las galletas permanecen congeladas en un laboratorio del área de Houston después de salpicarse hace dos semanas en una cápsula SpaceX. Fueron los primeros alimentos horneados en el espacio a partir de ingredientes crudos.

Los fabricantes del horno esperaban una diferencia en el tiempo de cocción en el espacio, pero no tan grande.

"Todavía hay mucho que investigar para descubrir realmente qué está impulsando esa diferencia, pero definitivamente un resultado genial", dijo Mary Murphy, gerente de Nanoracks con sede en Texas, esta semana. "En general, creo que es un primer experimento bastante impresionante".

Ubicado cerca del Centro Espacial Johnson de la NASA, Nanoracks diseñó y construyó el pequeño horno de prueba eléctrico que se lanzó a la estación espacial en noviembre pasado. Cinco galletas crudas congeladas ya estaban allí arriba.

El astronauta italiano Luca Parmitano fue el maestro panadero en diciembre, enviando una descripción por radio mientras los horneaba uno por uno en el prototipo Zero G Oven.

La primera galleta, en el horno durante 25 minutos a 300 grados Fahrenheit (149 grados Celsius), terminó muy poco cocida. Él duplicó con creces el tiempo de cocción para los siguientes dos, y los resultados aún fueron regulares.

La cuarta galleta permaneció en el horno durante dos horas, y finalmente tuvo éxito.

"Así que esta vez, veo un poco de dorado", dijo Parmitano por radio. "No puedo decirte si está cocido o no, pero ciertamente ya no parece masa de galleta".

Parmitano hizo girar el horno hasta su máximo 325 grados F (163 grados C) para la quinta galleta y lo horneó durante 130 minutos. Informó más éxito.

Se requieren pruebas adicionales para determinar si las tres cookies devueltas son seguras para comer. En cuanto al aroma, los astronautas podían oler las galletas cuando las sacaban del horno, excepto la primera.

Esa es la belleza de hornear en el espacio, según el ex astronauta de la NASA Mike Massimino. Ahora enseña en la Universidad de Columbia y es portavoz pagado de DoubleTree by Hilton. La cadena hotelera proporcionó la masa para galletas, del mismo tipo que se usa para las galletas que se ofrecen a los huéspedes del hotel. Está ofreciendo una de las galletas horneadas al espacio al Museo Nacional del Aire y el Espacio de la Institución Smithsonian para su exhibición.

"El recordatorio del hogar, la conexión con el hogar, creo, no puede ser exagerado", dijo Massimino. "Desde mi experiencia personal ... la comida es bastante importante no solo para la nutrición sino también para la moral a fin de mantener a las personas conectadas con su hogar y su Tierra".

Comer algo diferente a los alimentos deshidratados o preenvasados será particularmente importante a medida que los astronautas regresen a la luna y sigan a Marte. Nanoracks y Zero G Kitchen, una startup de la ciudad de Nueva York que colaboró con el experimento, están considerando más experimentos para el horno en órbita y posiblemente más aparatos espaciales. Lo que está en órbita ahora son esencialmente calentadores de alimentos.

Hay una ventaja adicional de tener galletas recién horneadas en el espacio.

"Hicimos galletas espaciales y leche para Santa este año", tuiteó la astronauta de la NASA Christina Koch.

Con información de AP.