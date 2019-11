Lo que más se vende en el Buen Fin y ¿qué compra un caballero?

Las encuestas que se realizan desde 2012 han arrojado que el mercado se divide en tres grandes rubros:

1 Ropa y calzado

2 Aparatos electrónicos

3 Alimentos y bebidas

En el caso de los hombres sus intereses se enfocan en tecnología, las mejores ofertas están enfocadas en pantallas planas, videojuegos y consolas, productos sumamente atractivos para ellos.

¿Cuánto gastamos?

Según la Cámara de Comercio Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope), el gasto mínimo por persona será de 300 pesos, el gasto promedio de 600 pesos y el gasto máximo de 50 mil pesos.

¿Cambian o suben los precios?

"No suben, sobre todo en tiendas departamentales grandes y establecidas, ya que para esas empresa los costos de reetiquetado son muy altos, al tener un almacén a nivel nacional para ellos es difícil calcular a qué precio tienen que darlo para que con el descuento quede igual, además, volver a poner etiquetas en todos los productos representa un costo adicional que no están dispuestos a cubrir, por ello no es una táctica común. Donde sí se puede ver ese aumento es en tiendas pequeñas, donde los costos de inventario no son altos, bajo esas condiciones sí es fácil incrementar precios", concluye Carlos.

Con información de GQ.