Liberan a hombre que intentó cruzar de Canadá a EU nadando para entregar un pedido de libros

DETROIT (AP) - Un hombre que dijo que nadó a través del río Detroit desde Canadá para intentar entregar libros hechos a mano antes de Navidad ganó su liberación el martes después de dos meses bajo custodia estadounidense.

Christopher Sagajllo, de 56 años, fue arrestado en diciembre después de cruzar el río en traje de neopreno y aterrizar en la propiedad de una empresa siderúrgica en la isla Zug, justo al sur de Detroit.

La jueza de distrito de los Estados Unidos, Linda Parker, sentenció a Sagajllo a tiempo cumplido, aclarando su regreso a St. Catherines, Ontario, donde el nativo británico es un residente permanente de Canadá.

"No es un individuo peligroso", dijo el abogado defensor Benton Martin.

Sagajllo, de 56 años, declinó hablar en la corte. Pero explicó en una carta por qué eligió una forma arriesgada de ingresar a los EE. UU.

Sagajllo dijo que estaba desesperado después de ser rechazado días antes en la frontera en las Cataratas del Niágara, Nueva York. Las autoridades estadounidenses dijeron que no era elegible porque había sido deportado al Reino Unido en 2010 después de haber permanecido más de siete años visitando.

Sagajllo dijo que había seguido su fe religiosa e hizo libros en bolsas de seda.

“Cuatro de los destinatarios estaban en los Estados Unidos, y creí que debían ser entregados antes de Navidad. ... Creí que necesitaba cruzar a nado. Sentí que si no hacía lo que me exigía, creo, que algo terrible me sucedería en el futuro ”, escribió.

La fiscal federal adjunta Susan Fairchild dijo que el gobierno no tenía ninguna objeción en devolver a Sagajllo a Canadá después de semanas bajo custodia.