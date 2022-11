León atemorizó a una comunidad de Kenia y resulto ser una bolsa de supermercado

A los ciudadanos de una comunidad de Kenia fueron aterrorizados, cuando un vecino se quedó helado al descubrir a un león escondido entre los arbustos. Ante estos casos, la comunidad keniana conoce los protocolos de acción, por lo que el hombre no dudó en avisar al Servicio de Vida Silvestre, Kenia Wildlife Service (KWS), para que controlara la situación.

Pero la historia tomó un giro muy extraño, porque lo que comenzó algo de terrorífico, todo terminó en algo muy divertido. Después de la llamada, los expertos de KWS tratarían por varios minutos de resguardar al animal, pero algo no cuadraba, pues el león no se movía con todo el alboroto que se había provocado, comentó OK chicas.

Por este motivo, los elementos del servicio se animaron a acercarse más para tratar de ver alguna clase de movimiento en los ojos o el cuerpo del felino.

Pero fue en ese preciso se dieron cuenta de que no se trataba de un ser vivo, sino de una bolsa decorada en su totalidad con la cara de un león.

Foto: Facebook KWS

Ya que se identificó el objeto, los empleados del KWS compartieron la divertida y terrorífica historia en su cuenta oficial de Facebook, donde explicaron cómo habían acontecido los angustiantes momentos antes de hacer el divertido descubrimiento de la bolsa.