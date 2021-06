Lego tardó 8 mil 660 horas en construir un Lamborghini Sián de tamaño real

Tan increíblemente elaborados como pueden ser los sets más grandes de Lego, construirlos a veces puede parecer más un trabajo a medio tiempo que un pasatiempo divertido. Por ejemplo, construir el Halcón Milenario de Lego de 7.500 piezas puede tomar unas 34 horas, pero eso no es nada comparado con las 8.660 horas necesarias para ensamblar este Lamborghini de tamaño real.

En 2018, Lego intentó por primera vez meterse de algún modo en el mundo de los fabricantes de automóviles con una versión de tamaño real del Bugatti Chiron. Se necesitaron más de 1 millón de piezas de Lego para realizar ese modelo debido tanto al intrincado uso de piezas Technic para los paneles de la carrocería del automóvil, como a los 2.304 motores eléctricos de Lego (más los engranajes necesarios y las partes del tren motriz) que impulsan el Chiron construido con piezas de Lego, hasta velocidades de más de 28 kilómetros por hora, indica Gizmodo.

¿Cómo hizo Lego un Lamborghini Sián FKP 37 de tamaño real con menos de la mitad de las piezas necesarias para construir el Bugatti? En primer lugar, no es posible conducirlo con un conductor en el asiento delantero. El modelo Sián está construido alrededor de un marco de metal resistente como el Chiron, pero no presenta el mismo nivel de refuerzo y fortalecimiento que el Bugatti necesitaba para soportar a un conductor humano real más sus motores eléctricos y baterías. El diseño del exterior del Lambo Sián, ensamblado a partir de paneles verdes hexagonales, también requirió menos piezas dado el tamaño de cada parte utilizado.

Aún así, el Lego Lamborghini Sián FKP 37 es impresionante. En total, hay 154 tipos diferentes de piezas de Lego Technic en la construcción final, además de 20 nuevos elementos adicionales creados exclusivamente para este modelo. Pesa unos 2.199 kilos y tiene unos 4,98 metros de largo, sus dimensiones coinciden exactamente con las reales. Incluso las luces delanteras y traseras están hechas de piezas reales de Lego Technic.

Cualquiera que coleccione o haya comprado Legos sabe que los sets no son baratos, pero incluso con mas de 400.000 piezas necesarias para su construcción, el Lego Lamborghini Sián FKP 37 es considerablemente más asequible que el auto real. Se ha calculado que el precio promedio de una pieza de Lego es de alrededor de 11 centavos, lo que sitúa el costo de este modelo de Lego en aproximadamente 44.000 dólares. (En realidad, probablemente costará un poco más que eso si se tiene en cuenta el marco de metal, las piezas personalizadas de Lego y las horas de trabajo que se dedicaron a su ingeniería). No es barato, pero está muy lejos del precio de 2.640.000 dólares del Lambo Sián FKP 37 real. Claro, la versión de Lego no se puede conducir, pero ¿realmente confiarías en ti mismo al volante de un automóvil que cuesta casi tres millones de dólares? ¿Podrías pagar el seguro?