Le puso nombres de personajes a sus gemelos y recibió burlas en las redes

Una madre de gemelos ha compartido su pesar por los nombres de los bebés que eligió y dice que está considerando cambiarlos.

Los niños tienen seis meses y sus nombres aún no se han registrado oficialmente. Ella debe registrarlos pronto y ha pedido a Internet algunos consejos sobre la situación. La madre dice que quiere llamar a sus bebés de otra manera, ya que siente que “apresuró” la decisión original, ya que había estado tomando Tramadol después de dar a luz.

Debido a esto, terminó nombrando accidentalmente a sus gemelos en honor a un hermano y una hermana de un popular libro y serie de televisión para niños: Charlie y Lola.

La explicación de la madre de gemelos: los detalles

Escribiendo de forma anónima en una publicación en NetMums, la madre explicó que le gustaban ambos nombres, pero debido a la asociación con los personajes de ficción, se siente incómoda cada vez que los presenta a alguien.

“Necesitaba un consejo, tengo gemelos de seis meses a los que llamé Charlie (niño) y Lola. No me malinterpretes, me encantan los dos nombres, pero siento que tomé la decisión equivocada y siempre obtengo reacciones incómodas cuando la gente pregunta”, dijo al respecto.

“Originalmente tenía dudas cuando las tuve por primera vez, ya que había estado en Tramdol durante días y sentí que me había apresurado a tomar la decisión. Mi pareja piensa que estoy siendo ridícula, pero soy la que pasa más tiempo con otros padres e hijos y siempre temo la reacción de la gente cuando preguntan sus nombres”.

Otros usuarios se apresuraron a asegurarle a los padres que podía llamar a sus hijos como quisiera y que no debería preocuparse por lo que los demás pensaran.

Una persona escribió: “Personalmente creo que Lola es mucho más agradable que Lila … y más única también, parece que veo muchas Layla y Lila pero no he visto a una Lola, creo que es adorable, indica Racio Mitre.

“Por supuesto que es tu decisión y como los bebés ni siquiera han sido registrados todavía no creo que sea demasiado tarde, tu pequeña no se dará cuenta de que ese era su nombre todavía y todos los demás se acostumbrarán”.

“Seré honesto y diré que realmente no debería importar por qué le pusiste a tus hijos el nombre que hiciste, ya sea que esté vinculado a un programa de televisión, un libro o el título de una canción o simplemente te llame la atención amado, eso es totalmente asunto tuyo “, dijo otro internauta.