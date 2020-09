Le pidió matrimonio a su novia con un tatuaje en el pecho

En las últimas horas, se conoció a través de las redes sociales que un hombre decidió pedirle matrimonio a su novia de una forma muy particular. El sujeto se hizo un tatuaje con la propuesta en el pecho, junto a dos casillas que decían “Si” y “No”, para que la mujer diera su respuesta.

Bruno Neves es el nombre del protagonista de 33 años que tiene esta historia y es un fanático de la tinta. Él ya tenía más de 20 dibujos en la piel. Con la ayuda de su tatuador favorito, llamado Arron Adams le hizo la pregunta a Patricia Calado, una mujer de 34 que tiene dos hijas, indica Radio Mitre.

El hombre le había dicho a su novia que iba a tratar de cubrirse un tatuaje ya existente, mientras ella esperaba afuera del negocio durante unos 45 minutos. “¿Quieres casarte conmigo?“, era el mensaje que le estaban escribiendo a Bruno en el pecho. Cuando Patricia leyó las palabras esto, rápidamente tomó un bolígrafo y puso una cruz en la casilla “Sí”, que luego también estaba tatuada en el pecho de su prometido.

La mujer explicó: “Fue una sorpresa total. No tenía idea de lo que estaba haciendo ese día. Él tiene algunos tatuajes en el cuerpo que quiere tapar, y a veces lo acompaño y espero, así que pensé que todo era bastante normal. Yo estaba bastante confundida cuando salió y me reveló el tatuaje. Me tomó un momento darme cuenta de qué era. Entonces me reí y le dije: ‘Estás loco'”.

Foto: Arron Adams

Además, el hombre declaró: “Si no hubiera sido por el Covid, lo hubiera hecho antes. Había estado planeando el tatuaje durante unos cinco o seis meses”.