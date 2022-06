Le pega el pie de su papá a la sandalia con pegamento industrial

A propósito de que se acerca el día del padre, un joven le hizo una pesada broma a su papá que no terminó de la forma en la que esperaba.

El usuario @FamilyParkOficial compartió como su papá se encontraba martillando la pared mientras estaba arriba de una escalera, cuando su hijo llegó para aplicar pegamento industrial en sus sandalias, indica Milenio.

Al inicio el hombre no se daba cuenta de lo sucedido ya que estaba parado sobre las puntas de sus pies, pero al pisar ya no podía quitarse sus sandalias.

Aunque para muchos fue chistoso, otros internautas resaltaron lo peligroso que eso podía ser ya que iba a ser muy difícil retirar la chancla del pie.

"Es muy peligroso es dificil para sacar me paso eso ami no es juego", "no te pases eso no sale", "Eso quema", "Eso ahora se llama broma? Ah ok", "Esa broma no se hace???? me pasó con mi dedito y duele para despegar",

" Parece ser una broma, pero esto es muy peligroso y daño a la salud", escribieron en la red social los usuarios.