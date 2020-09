Le organizan fiesta de “El Chavo del 8” a un abuelito

Un abuelito se viralizó en redes sociales, luego de que su familia le organizará una fiesta de cumpleaños con la temática de “El Chavo del 8”, en el que también se disfrazó como el personaje de Roberto Gómez Bolaños.

Francisco dos Santos, originario de Brasil, se hizo famoso luego de que se viralizaran unas fotografías de su fiesta de cumpleaños número 92, en el que se veía vestido como “El Chavo”, su personaje favorito.

Marcela, la nieta de don Francisco, se encargó de subir las imágenes a redes sociales de la fiesta de su abuelito.

Se puso de humor, se metió en el personaje. Fue realmente genial. No me lo esperaba y me gustó mucho”, dijo Leticia, una de las hijas del señor dos Santos, a un medio local.