Le hacen operación de pulgar, se lo reemplazan con el dedo gordo del pie

Una joven de Australia que se fracturó el dedo pulgar de la mano izquierda, se sometió a una operación para corregirlo, pero los médicos se equivocaron y se lo reemplazaron por un dedo gordo del pie, según informó ABC News.

Britney Thomas, de 17 años y jugadora profesional de cricket, se lesionó el dedo durante un partido que se estaba realizando en Hong Kong, en marzo del año pasado.

La adolescente se dirigió al Hospital Regional Latorbe (de Gippsland) para operarse, donde los médicos le colocaron un yeso que le inmovilizaba la extremidad hasta la altura del antebrazo.

Pero tras agudos dolores, se dirigió una semana después a otra clínica donde, cuando le sacaron el yeso, los especialistas advirtieron que tenía un torniquete que impedía el flujo de sangre al dedo.

“Estaba muy oscuro, parecía muy muerto, la piel estaba asquerosa“, contó Leanne Keating, la madre de la joven, a ABC News.

Tom Ballantyne, un abogado que representa a la joven, dijo al mismo sitio: “Fue una fractura sin complicaciones, una cirugía sin complicaciones, pero un error bastante terrible“, y agregó: “Es realmente Medicina básica. Es inaceptable y bastante difícil entender cómo sucedió eso“.

Luego de la mala praxis, la joven comenzó una lucha por salvar su dedo pulgar en la que los médicos utilizaron todo tipo de procedimientos, desde aplicar sanguijuelas para intentar que la sangre bombeara nuevamente, hasta coser el pulgar a la ingle durante seis semanas para restaurar el flujo sanguíneo. Pero nada sirvió.

Desafortunadamente, los especialistas no pudieron hacer más por salvarle el dedo de la mano, por lo que no tuvieron más opción que amputárselo y reemplazarlo por el dedo gordo del pie, aunque a este no lo puede doblar debido a que no cuenta con articulaciones.

“La gente me pregunta: ‘¿Por qué tienes el pulgar tan raro?’ Y yo le digo: ‘Porque no es mi pulgar, es mi dedo del pie‘”, contó Britney a ABC.

El Hospital Regional Latorbe inició una investigación para establecer la naturaleza de lo ocurrido, en la que descubrió que quienes participaron de la cirugía anotaron que habían retirado el torniquete cuando no lo hicieron.

Asimismo, el director de la institución, Peter Craighead, se disculpó por la mala praxis, a la que calificó como “devastadora“.

