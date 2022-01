Le hacen cirugía estética y ahora lleva tres años sin poder cerrar los ojos

Cuando llega el momento de tomar decisiones sobre la salud se debe pensar más de dos veces, pues dejamos en las manos de otros nuestra vida. Por ello, el caso de Pete Broadhurst, de 79 años, se ha vuelto viral en redes, pues deja un gran mensaje para quienes desean someterse a una cirugía estética para verse más joven.

La historia de este pintor y decorador jubilado -de Birmingham, Reino Unido– ha sido retomada para hacer consciencia entre las personas que buscan someterse a una cirugía estética. El hombre se realizó una y ahora lleva tres años sin poder cerrar los ojos.

En 1959 se sometió a una cirugía dental para moverse unas muelas, lo que le dejó como resultado sus mejillas agrandadas, según el protagonista de la historia.

Desde ese momento no se sentía bien consigo mismo así que para retomar su seguridad, decidió realizarse una cirugía correctiva, comunicó Gizmodo. Hasta que en 2019, por fin el hombre gastó 15 mil dólares para reducir la hinchazón de sus mejillas.

Los especialistas estiraron su cuello, hicieron una blefaroplastia debajo de los ojos y una rinoplastia, indica Milenio. Sin embargo, después de salir de su cirugía se dio cuenta que algo no estaba bien:

"Parecía que me habían golpeado. Fue horrible y no podía cerrar los ojos. Estuve enfermo toda la noche y mientras dormía. El día después de la cirugía deseé no haber ido nunca", comentó.

Cuando regresó al hospital para que le quitaran los puntos, comunicó la molestia que tenía en sus ojos. Estaban muy irritados. Los especialistas dijeron que todo se trataba de efectos secundarios comunes.

De acuerdo con Clarín, el hombre se dio cuenta del problema en sus ojos cuando asistió a realizarse un examen de próstata rutinario. Broadhurst desarrolló ectropión, “condición en la que los párpados inferiores se separan del globo ocular y evita poder cerrar los ojos por completo”.

Ante el suceso, se sometió a una nueva cirugía correctiva gratuita para un injerto de piel que lo ayudara a juntar la piel de sus mejillas con sus párpados. Sin embargo, años después sigue el problema.

"Un día, al subir al autobús, un hombre me dijo: ‘Dios mío, ¿qué te pasó en la cara? De sentirme mal pasé a sentirme peor. Ahora solo me preocupa que mis ojos estén cómodos. Solo quiero alivio. Quiero decirles a los demás que tengan cuidado porque pueden arruinar su vida ", finalizó.