Le dedica gol a su perrito recién fallecido y no puede evitar llegar a las lágrimas

Las mascotas se han convertido en una parte muy importante en nuestra vida, son un integrante más de nuestra familia y están con nosotros en nuestros momentos más felices así como mas difíciles y perderlos provoca una tristeza inmensa.

Este fue el caso del joven Ilay Tamam, jugador de futbol de 21 años, pertenece a un equipo israelí, quien recientemente había perdido a su fiel compañero, y decidió conmemorarlo dentro de uno de los partidos y ahí decidió darle su último adiós.

Todo ocurrió cuando se desarrollaba el partido entre Hapoel Rishon, su equipo, y el contrincante, Agudat Sport Ashdod. Se encontraban ya en el minuto 41 del juego, cuando Tamam ingreso por el lado izquierdo del área de su rival ya noto un extraordinario gol.

Con felicidad, Ilay se sacó su camiseta y corrió a las cámaras para mostrar que debajo llevaba una playera con la imagen de su perrito impresa. Muy emocionado, beso la foto y, al parecer, hasta derramo un par de lágrimas mientras sus compañeros celebraban junto con el.

��Ilay Tamam juega en Hapoel Rishon, de la 2da división de Israel ����. ��Marcó un gol vs. Agudat Sport Ashdod. ��Fue directamente a las cámaras y se sacó la camiseta. ��¿La razón? Dedicárselo a su perrito recientemente fallecido. ⚽️���� pic.twitter.com/7Qwc1E8FvI

Con este emotivo momento, le dio 2-0 a su equipo, convirtiéndolos en los ganadores de la contienda. No obstante, la alegría rápidamente fue eclipsada por parte del árbitro, quien decidió amonestar al joven con tarjeta amarilla por sacarse la camiseta, la cual está prohibida según el reglamento.

A pesar de esto, Hapoel Rishon logró sumar 4 puntos en la tabla de posiciones de la segunda división de Israel, quedando en séptimo lugar, mientras que el equipo rival, el Agudat Sport Ashdod, quedó último.

Diversos usuarios en redes sociales encontraron muy emotiva la acción, dejando palabras de apoyo para Tamam.

“Qué lindo gesto, aunque no me gusta el fútbol… Pero me encantó su actitud su perrito debe estar orgulloso de su papá humano”, indicó Antonio Rubio.