¿Las nueces te hacen subir de peso?

También entre las personas que no necesitan perder peso se mantiene esta opinión sobre las nueces ya que no son pocos los que piensan que no deben comer más de tres al día para evitar engordar, para no perjudicar la salud cardiovascular o, en muchos casos, sin tener muy clara ninguna razón específica.

Lo cierto es que la ciencia demuestra lo contrario, comer nueces es positivo y muy recomendable para la salud general, para el bienestar cardiovascular en particular y son altamente beneficiosas para la pérdida activa de peso durante las dietas de adelgazamiento.

¿A qué se debe la mala fama?

En muchos casos se crean falsas afirmaciones sobre distintos alimentos por creencias erróneas, datos mal entendidos o publicidad descontrolada. Los estudios realizados por empresas privadas que solo buscan aumentar las ventas pueden llevar a la información poco veraz o incluso falsa sobre diversos productos. Ya sea para crear ideas infundadas sobre algunos o para perjudicar a otros en beneficio de los primeros, lo cierto es que se hace necesario un control de la publicidad y de la información alimentaria para ofrecer siempre a la población la verdad sobre cada alimento al que tengan acceso.

Así, la educación sobre temas de salud y alimentación es imprescindible entre la población desde la infancia. Solo de este modo se puede luchar de forma efectiva contra una dieta perjudicial que se convierte en sierva directa del capitalismo más salvaje a costa de la salud de las personas.

¿En qué nos ayudan las nueces?

No hay que entender mal la información que se ofrece aquí. Sí es cierto que las nueces son un alimento de alto contenido calórico y graso, sin embargo, su particular naturaleza hace que esta grasa no sea totalmente asimilada por el cuerpo del mismo modo que ocurre con las grasas saturadas.

En este caso estamos hablando de un alimento de alto contenido nutricional que aporta beneficios directos visibles en tan solo 3 meses. Varios estudios paralelos han demostrado que consumir en torno a 30 gramos de nueces de forma diaria ayuda de manera determinante a eliminar la grasa acumulada.

No estamos hablando de un producto milagroso capaz de borrar la grasa. Más bien es un complemento perfecto para una dieta de adelgazamiento que es capaz de aumentar los niveles de serotonina en el organismo, disminuye el nivel de azúcar en sangre y, además, aumenta la sensación de saciedad.

De igual modo, el alto contenido de las nueces en Omega3 y polifenoles, todos ellos con acción antioxidante, se convierten en elementos perfectos para luchar contra las dolencias cardiovasculares y para prevenir las enfermedades asociadas a la obesidad.

Por tanto, el alto contenido calórico de las nueces se ve compensado, con mucho, por otro tipo de nutrientes positivos para cualquier dieta, con información de Informe 21.