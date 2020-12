Las mejores películas de Amazon y Netflix para animar tu espíritu navideño

Ya entró diciembre y con él, el espíritu navideño que invade calles, centros comerciales, supermercados y las casas de todos los amantes de la navidad. Es por eso que te traemos una lista de películas temáticas de la temporada para que las disfrutes con tus seres queridos.

Estas cintas están hechas para diferentes tipos de público, desde romance, hasta un poco de aventura y comedia; pero siempre acompañadas de un mensaje positivo que ayuda a levantar el ánimo en estas fechas, indica 24 Horas.

Amazon Prime

Como parte del catálogo infantil, Amazon Prime trae la película basada en la adaptación de “A Christmas Carol”, un cuento escrito por Charles Dickens, también puedes disfrutar de “El Grinch”, cinta protagonizada por Jim Carrey, así como la animación de 1993 de “El Cascanueces“.

Ahora que si quieres ver una película con tu pareja te recomendamos “Last Christmas”, protagonizada por Emilia Clarke.

Si lo que quieres pasar es un tiempo en familia, la cinta indicada es “Pete’s Christmas” y si eres de los que no son fanáticos de la época navideña, “So this is Christmas” es para ti.

Otra cinta que no puede faltar es “Polar Express”, una animación muy bien realizada que cuenta con la participación de Tom Hanks.

Y si lo que quieres es reirte un rato, puedes ver a Cameron Díaz en “The Holiday”.

Netflix

Netflix tiene un catálogo bastante amplio para esta temporada, pues cuenta con al menos 15 películas navideñas.

Las cintas que ofrece la famosa plataforma se adaptan a todo tipo de público, desde niños, adolescentes y para toda la familia.

Las cintas son:

“Klaus”

“Operación feliz Navidad”

“Intercambio de princesas”,

“Las crónicas de Navidad 1 y 2”

“Dash y Lilu”

“Navidad en Casa”

“A California Christmas”

“El caballero de la navidad”

“Jingle Jangle; Una mágica Navidad”

Son algunas de las opciones que Netflix tiene disponibles para sus usuarios.