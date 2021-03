Lanzó insultos tras accidente vial, la bautizan como 'Lady Mugrosa'

Los casos de intransigencia, violencia o situaciones incómodas siguen saliendo a flote en las redes sociales. Con el apodo de lady o lord, los protagonistas de estas historias relucen en Internet. Tal es el reciente caso de una mujer que fue bautizada como Lady Mugrosa, quien tras un percance vial comenzó a insultar verbalmente a los testigos, policías y a quien pasara enfrente.

Entre los insultos utilizó en varias ocasiones la palabra “mugrosa”, de ahí la etiqueta que se le puso. A través de redes sociales comenzó a circular un video en donde una mujer aparece adentro de su camioneta, resguardada, mientras que afuera del vehículo hay policías y un hombre con quien presuntamente tuvo un accidente vial.

De acuerdo con lo revelado hasta el momento, la mujer había impactado el automóvil de un hombre y no quería llegar a un acuerdo para resolver el incidente. En presencia de las autoridades, la mujer se mostró rejega en todo momento.

Sin embargo, su actitud se torna más violenta cuando se da cuenta que la están grabando. Asegura que no le interesa que la graben, manda besos y reitera que ella no es una “mugrosa”. En el clip también se puede ver que el hombre afectado pide que le pague los daños ocasionados, así que ella asegura que se hará cargo, pues no es una mugrosa. Externó que presuntamente era capitana de Aeroméxico, publica Milenio.