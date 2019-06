Lanza Disney nueva colección de muebles inspirados en Star Wars

Los coleccionistas de Star Wars quizá pueden ser los más intensos, prácticamente todo lo que tenga que ver con la saga creada por George Lucas tiene valor en el coleccionismo. Lo más común es encontrar las figuras de acción y películas, pero si ya estás cansado de ver piezas similares en tus vitrinas y quieres darle un giro diferente a su hogar, te tenemos la solución perfecta.

Disney se unió con el diseñador filipino Kenneth Coboque para crear una colección de muebles que son de otra galaxia. Se trata de un conjunto de sillas y mesas para que decores tu casa.

Los primeros muebles están inspirados en las naves de la franquicia, como la Tie Fighter y los cazas del malvado Imperio Galáctico con los que buscaban detener a Luke Skywalker y a todos sus compañeros rebeldes. Pero si esto no es suficiente para calmar la oscuridad en tu interior te tenemos algo mejor, unas sillas que evocan al Emperador Palpatine y al sith más poderoso de todos, Darth Vader.

Pero si tu caminas por el lado de la luz y prefieres a los jedi, no te preocupes que también hay algo para ti. Para empezar tenemos una bella silla inspirada en el wookie más valiente de Star Wars, Chewbacca, que está afelpada. Y eso no es todo, porque también crearon una lámpara de LED bastante curiosa que está llena de pequeños caballeros jedi.

Puedes conseguirlas directamente en la página de Kenneth. Parece que este es el año de Star Wars, el pasado 24 de junio Disney abrió una sección de su parque dedicada a la franquicia más importante del cine, donde podrás sentirte como si fueras parte dentro de la historia y hasta subirte al mismísimo Halcón Milenario.

Por otra parte, se estrenará The Rise of the Skywalker, película donde veremos el desenlace de la historia que inició J.J. Abrams junto a personajes que ahora son entrañables como Rey, Finn, Poe Dameron y hasta el temible Kylo Ren. Esta cinta llegará a todas las pantallas del mundo en diciembre de este año, con información de Sopitas.