La NASA probará sistema de emergencia de la cápsula Orión

La NASA probará mañana martes un sistema de emergencia de la cápsula Orión para casos en que la misión deba ser abortada, durante un lanzamiento desde Cabo Cañaveral (Florida) de esta nave con la que planea misiones tripuladas a la Luna y a Marte.

El llamado Orion's Launch Abort System (El Sistema de Aborto del Lanzamiento de Orión) será probado en un vuelo no tripulado de no más de 3 minutos de duración que despegará desde la plataforma del complejo 46 de la base de Cabo Cañaveral, en un lanzamiento que está previsto comience sobre las 7 de la mañana, hora local (11.00 GMT).



La agencia aeroespacial busca testar la efectividad de su sistema para casos de emergencia que implican un riesgo mortal, y por el que en cuestión de milisegundos el compartimiento donde está la tripulación se separará durante el ascenso de la cápsula y caerá en el Atlántico con ayuda de paracaídas.



Durante la prueba del martes, el sistema se activará 55 segundos después de que una replica del Orión sea lanzado desde la Estación de la Fuerza Aérea estadounidense, y cuando alcance los 9.450 metros de altitud (31.000 pies).



En ese momento los motores del sistema de aborto se encenderán y permitirá que una parte del Orión, incluido el módulo donde viaja la tripulación, se separe del cohete de lanzamiento, tras lo cual, aun en vuelo ascendente, el sistema reorientará la nave y 27 segundos después activará el desprendimiento del módulo de la tripulación.



El compartimento caerá en el Atlántico a una velocidad de 500 kilómetros por hora (unas 300 m/h), que en el caso de la prueba del martes no usará paracaídas, y se prevé que termine hundido en el fondo del océano.



La información obtenida de la prueba de mañana permitirá analizar el resultado de la maniobra y las condiciones que experimentará el módulo tras la separación.



El Orión es la "columna vertebral" del programa Artemisa, con el que la NASA retoma las misiones tripuladas y planea poner en el año 2024 a la primera mujer y al siguiente hombre en la superficie lunar, tras lo cual la agencia espera establecer "una presencia humana sostenible" en el satélite terrestre hacia 2028.



"Con nuestro objetivo de enviar humanos a Marte, Artemisa es el primer paso para comenzar esta próxima era de exploración" espacial, señala la agencia estadounidense.