¿La vitamina C en inyección ayuda a prevenir el Covid-19?

La pandemia por coronavirus ha creado mucha especulación respecto a remedios, como el inyectarse con vitamina C ayudará supuestamente a prevenir la COVID-19. ¿Esta vitamina es efectiva?

El doctor Elmer Huerta mencionó en “Sanamente” que no existe ninguna prueba científica que demuestre su efectividad contra el coronavirus, por lo tanto, no recomienda aplicarse vitamina C en inyección.

“Hay gente que cree, incluso profesionales de la salud les dicen a sus clientes que las dosis altas de vitamina C los van a proteger… Hay centros donde el paciente entra y se pone altas dosis y les dicen que con eso aumentarán las defensas, pero absolutamente no hay ninguna prueba de ello”, aclaró.

Se aprovechan de los demás

El doctor Huerta dijo que quienes hacen negocio con la vitamina C están aprovechando la coyuntura de la pandemia para decir a sus clientes que esta vitamina puede ser bueno, sin embargo, no hay evidencia científica que lo compruebe.

“Lo cierto es que ni para el cáncer ni para ninguna enfermedad, las dosis altas de vitamina C ha demostrado que sirva para algo”, reiteró.

Con información de Informe 21.