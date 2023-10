La tendencia en TikTok de "Mi primera chamba"

HERMOSILLO, Sonora.- En estos días, se ha vuelto viral una tendencia en TikTok conocida como "Mi primera chamba". En esta tendencia, los usuarios comparten experiencias trágicas o cómicas de sus primeros días en un nuevo trabajo o en su "primera chamba", como lo sugiere el audio que acompaña la tendencia, el cual proviene de la canción del mismo nombre interpretada por los artistas Eladio Carrion y Mike Towers.

La letra de la canción "Mi primera chamba" incluye líneas humorísticas como: “Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré”, “Mi viejo llego sonriendo me dijo que yo ya chambeé, le pedí otra chamba y le dije que la de chambear me la sé” o “Sin chamba yo nací, con chamba me muero como mi abuelo”.

El video más popular de esta tendencia cuenta con casi dos millones de "Me gusta" y muestra a un perro vestido con un chaleco de policía.

Otro de los videos populares muestra a un albañil cargando una cubeta de cemento que se le cae.

Varios videos similares a este muestran situaciones en las que están descargando un camión de refrescos y alguien deja caer todas las bebidas, que luego se derraman.

Entre los videos de esta tendencia, también se encuentran ediciones que muestran a Justin Bieber en 2013 trabajando como albañil mientras construye una escuela para la fundación Pencils of Promise.

Además, algunos usuarios comparten videos relacionados con juegos de niños que consideran como su "primera chamba".

En este momento, la tendencia cuenta con 159.6 millones de visualizaciones bajo el hashtag #Miprimerachamba, y cada día se suman más videos que demuestran que todos han tenido algún día difícil en el trabajo.