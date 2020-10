La mujer que tiene las piernas más largas del mundo

Maci Currin, una adolescente de 17 años de edad, vive en Park Texas, Estados Unidos, entró a la lista de Record Guinness 2021 por ser la única mujer y adolescente con las piernas más largas del mundo.

Medios locales informaron que después de haber comprobado que Maci tiene las piernas más largas del mundo y las más largas entre el rango de las adolescentes, Guinness la admitió en su libro de records.

Sus piernas miden 135 centímetros, la derecha; mientras que la izquierda mide 134 centímetros y son el 60 % de su altura.

“Cuando estaba en preescolar me di cuenta de que era más alta que todos mis compañeros del salón, entonces enseguida me di cuenta de yo era distinta a los demás. En verdad no crecí de repente, en un año mi altura incrementaba entre cuatro y cinco pulgadas, así que de alguna manera me hacía más alta siempre”, expresó la joven a medios de comunicación.

“Nunca me sentí intimidada por mis piernas. Me sentía intimidada porque era más alta que todos”, compartió Maci a Guinnes Records.

Currin se dio cuenta que tenía las piernas más largas que los demás cuando visitó una tienda y la dependiente del lugar le cuestionó sobre si quería que le mandara hacer unas licras personalizadas, indica 24 Horas.

“Alrededor del segundo año dejé de preocuparme por lo que la gente pensara de mí y una vez que dejé de preocuparme, nada me afectó”, agregó.

“En Guinness World Records queremos demostrar que todos en el mundo son los mejores en algo, ¡y estamos aquí para medirlo! Ya sea que tengas la piel más elástica, conozcas al perro más pequeño del mundo o quieras crear la cadena de dominó humana más grande que deseamos conocer”, expresó Guinness World Records.