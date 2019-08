La lección viral una madre su hija atrae a miles de personas en Facebook

FLORIDA.- Los padres aplauden a una madre de Florida por compartir el momento sincero en que el mini colapso de su hija provocó una lección de gratitud.

Haley Hassell, de Pensacola, publicó en Facebook el 13 de agosto sobre cómo su hija, Presleigh, arrojó su nuevo estuche a la basura.

Hassell dijo que estaba comprando útiles escolares para su hija de 6 años, que recientemente comenzó el primer grado. Presleigh había estado pidiendo una caja de lápices de la marca LOL, que Hassell rastreó después de buscar en tres tiendas diferentes.

"Estaba tratando de ser amable y conseguirle la buena onda que quería ya que estaba nerviosa por comenzar el primer grado", dijo Hassell a "Good Morning America". "Regresamos a casa de la escuela y dije: 'Te tengo una sorpresa'".

Hassell compartió lo que sucedió después en su página de Facebook, escribiendo: "Lo miró y lo tiró a la basura y cerró la puerta de la habitación. Gritó 'eso es estúpido, todos en mi clase tienen eso ... ya no lo quiero. ! '"

Aunque sorprendida y molesta por la reacción de Presleigh, Hassell se mantuvo tranquila y le dijo a Presleigh: "Está bien, déjame ir a buscar la que vas a usar" ... regresó con su nueva caja de lápices, que es el ziploc "¡Ella perdió la cabeza! De repente, la caja LOL que acababa de tirar a la basura era lo suficientemente buena y la bolsa ziploc era horrible ... pero es demasiado tarde para todo eso".

Hassell escribió el nombre de Presleigh en una bolsa de plástico y le informó que le enviarían el estuche a un niño que realmente lo necesitaba.

"Ella ha tenido sus momentos, pero nunca nada de eso. Estaba tratando de mantener la calma", dijo Hassell a "GMA". "Solo tiene 6 años, así que tengo que ser flexible en cómo manejarlo. No quiero romperle el corazón, pero tampoco quiero que piense que puede actuar así. No es así como me crié".

"Me senté y le dije: 'Hay personas cuyas mamás y papás [no pueden permitirse] comprarles útiles escolares'", agregó Hassell. "'Tienes que pensar en estas cosas antes de hablar y actuar así, así que por ahora, esto es lo que vas a usar y vamos a encontrar a alguien que te lo agradecerá'".

La publicación de Hassell obtuvo 123,000 me gusta, 56,000 acciones y casi 500 comentarios de padres elogiando sus tácticas de crianza.

Pero no todos los comentarios fueron amigables, dijo Hassell.

"Recibí mensajes personales en mi bandeja de entrada que decían que era una madre monstruosa ... decían que era un mal padre y que los malos padres criaban niños malos", dijo. "Estaba enfadado cuando lo escribí. No pensé que la gente lo iba a compartir. La gente decía que estaba avergonzando públicamente a mi hija, con lo que realmente no estoy de acuerdo".

Hassell dijo que ella y Presleigh terminaron enviando el estuche a una niña de 5 años en Utah y enviaron algunos otros útiles escolares.

"Presleigh pensó que era realmente genial. Ella entendió una vez que estábamos comprando para otros niños", dijo, y agregó que le dio a Presleigh "perspectiva".

"Tener una actitud positiva puede hacerte o deshacerte en la vida. Quiero que ella lo sepa", dijo Hassell. "Nada va a ser fácil, pero cuando se te da algo, tienes que estar agradecido". Con información de Good Morning America.