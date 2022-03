La historia Jennifer Miller, madre de 38 años con fobia a la comida

Jennifer Miller, de 38 años, de Birmingham, madre de tres hijos, vivía predominantemente de pechuga de pollo y pan como resultado de una fobia paralizante a comer "comida descuidada", que comenzó cuando era niña.

La ingeniera admitió que tuvo problemas para dejar de amamantar a sus tres hijos porque no podía tocar los alimentos para bebés que parecían "enfermos" y dijo que confiaba en alimentarlos con papas fritas o semillas.

A pesar de más de 30 años de luchar contra su fobia a la comida, en la que la mitad de la ingesta diaria de calorías de Jennifer provenía del pan blanco, la madre pareció conquistar sus demonios con la ayuda del especialista en hipnoterapia Jackie Fraser.

"Desde que tengo memoria he tenido un problema con la comida", dijo Jennifer. 'Tener una mala relación con la comida no es bueno, puedes ir por un camino oscuro.

“Pienso constantemente en lo culpable que me siento por mis hijos, no me ven tocar comida o comerla. Le tengo miedo a las verduras y suena raro pero les tengo miedo, estoy sudando pensando en eso.

'Mi papel como madre es enseñar a mis hijos lo que es bueno en el mundo y lo que es malo en el mundo y si les estoy enseñando que las verduras dan miedo y las verduras son malas, ¿qué tipo de madre soy?'

Jennifer vivía predominantemente de pechuga de pollo y pan blanco, confesando que sus hábitos alimenticios significan que tiene "fatiga constante".

Te puede interesar: La comida del futuro para humanos podrían ser larvas y gusanos para evitar la desnutrición

"He sido así toda mi vida", continuó. 'Siempre he encontrado que mi cabello no crece, mis uñas son quebradizas.

'Si pudiera conquistar esto, cambiaría mi vida y también cambiaría la vida de mi familia'.

Mientras conversaba con el presentador del programa 'Fobias extremas a la comida', el Dr. Ranj Singh, reveló que su dieta "afecta todos los aspectos de su vida" y que no recuerda haber comido normalmente.

"Me avergüenzo mucho porque tengo la dieta de un niño de cuatro años y no fue hasta que comencé a tener hijos que me di cuenta de lo malo que es", dijo.

Jennifer reveló que tiene fobia a la 'comida descuidada' debido a su miedo a vomitar, y le aterroriza particularmente la mayonesa.

"Me hace pensar en pus o un absceso o algo infectado", dijo. Me repugna absolutamente.

El Dr. Ranj advirtió a la madre que su cuerpo no estaba recibiendo suficiente yodo, que regula el metabolismo y proporciona energía, así como otros nutrientes esenciales, indica Daily Mail.

El primer paso en la rehabilitación de Jennifer fue la terapia de aversión con Anthony Tait, un destacado experto en fobia a los alimentos, quien la llevó a una habitación llena hasta los topes de frascos de mayonesa.

Jennifer dijo que "ni siquiera podía mirar" los frascos y que no podía levantar la tapa de una fuente que contenía un tazón del condimento.

"Mi corazón está acelerado y realmente no sé qué decir", dijo Jennifer. 'No quiero mirarlo, es asqueroso.

'Sigo pensando en escenarios, que todo está sobre mí. Me hace sentir casi violada, no creo que esté ayudando que estén justo detrás de mí, solo quiero salir de aquí'.

Reflexionando sobre la terapia de aversión, Jennifer dijo: "Si pudiera probar nuevos alimentos y no tener esa sensación de miedo antes o durante, eso cambiaría todo, solo necesitaría eso para mejorar mi vida".

Luego, la madre se sometió a una sesión de hipnoterapia con la experta Jackie y dijo que su objetivo principal era poder cortar verduras para que sus hijos las comieran.

Antes de la sesión, la madre dijo: "La gente que te juzga y dice: 'Solo inténtalo' y tienes un ataque de pánico". No soy solo un quisquilloso con la comida, esto es un miedo abrumador.

Jennifer se echó a llorar durante la sesión cuando Jackie le pidió que se visualizara comiendo una comida con su familia, y la madre dijo: "Sería mi sueño, como familia, decir: 'Probemos eso, ¿a qué sabe? ".'

Poco después, Jackie convenció a Jennifer de que probara una uva por primera vez en más de 30 años, y la madre dijo que, aunque todavía le "molestaba la textura de la piel", no le tenía miedo a la fruta.

Después de su sesión de terapia, a Jennifer y a una de sus amigas se les presentó una gran mesa de diferentes comidas, donde Jennifer probó hummus y una hamburguesa con mayonesa.

"No puedo dejar de sonreír", dijo Jennifer. “Estaba llorando hace una hora, mi motivación para esto fueron mis hijos. Ahora sé que puedo usar estas herramientas que no podría haber hecho hace una hora. 'Ha sido un día muy emotivo, porque no se trata solo de mí, se trata de las personas más importantes del mundo para mí'.

Una visita de seguimiento a la casa de la madre reveló que Jennifer había recorrido un largo camino desde su sesión de terapia, preparando vegetales regularmente para sus tres hijos.

"Ha estado yendo muy bien", dijo. He estado intentando dos o tres veces a la semana comer alimentos específicos.