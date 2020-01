La clave para ser feliz este nuevo año

Basta con abrir un poco los ojos, la mente y el corazón. Esta es la clave para ser feliz este 2020.

Disfruta de las pequeñas cosas de la vida

Hay situaciones, cosas o momentos que creemos insignificantes o que no trascienden, sin embargo, la clave de la felicidad se encuentra en disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Esos pequeños lujos que nos podemos dar a diario, como leer un libro en paz y tranquilidad, tocar cualquier instrumento, disfrutar de buena música, comer nuestro platillo favorito, o practicar algún deporte que amemos. Es parte de la fórmula para ser feliz.

Hacer a un lado la definición que tenemos del éxito

El éxito no es el mismo para todos. Lo que para unos representa ser exitoso, no lo es para alguien más. No puedes encajar en las definiciones de todo mundo todo el tiempo. Crea tu propio significado y lucha por él a tu manera.

El éxito es todo aquello que para ti cobra importancia una vez que lo logras. Eso es la clave para ser feliz.

Atrévete

El mundo es de los atrevidos, de los que lo intentan, de los que se tropiezan y luego se levantan. De los que disfrutan de cada caída, porque saben que levantarse es mucho más emocionante. No intentes darle gusto a todo mundo, y disfruta lo que a ti te hace feliz.

Con información de Informe 21.