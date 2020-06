La cafeína: ¿Amiga o enemiga de las migrañas?

El consumo de café es un hábito arraigado que existe en todo el mundo, y la migraña es una enfermedad frecuente. ¿Hay vínculo entre ambas situaciones?

Mucho se especula sobre el poder la cafeína para desencadenar migrañas. Hay artículos científicos que aseguran que esta sustancia es capaz de causar dolores de cabeza. Otros, sin embargo, le atribuyen un efecto protector sobre las cefaleas en general.

Lo cierto es que, en la actualidad, todavía se desconoce con precisión la fisiopatología de la migraña, de acuerdo con una investigación publicada en la revista The Lancet. Se le atribuye a la enfermedad un componente genético y otro ambiental, que combinados resultan e nlos ataques de dolor.

Situaciones como el estrés podrían estar implicadas en la promoción del trastorno, así como hábitos dietéticos. Es por ello que vamos a indagar si la cafeína es capaz de producir migrañas, y en caso de hacerlo, cuál sería la forma de prevenir su efecto.

La cafeína tiene poder vasoconstrictor

La cafeína es una sustancia que pertenece al grupo de los alcaloides y se encuentra en el café. En el té existe una forma parecida de la sustancia que conocemos como teína. No obstante, otros alimentos como el chocolate pueden contener una cantidad de cafeína en su composición que es significativa.

Tal y como afirma un artículo publicado en la revista Medecine Sciences, la cafeína es una sustancia que genera vasoconstricción. Esto es el cierre y la disminución del calibre de las arterias del cuerpo. La repercusión de ello se siente en todo el organismo, por ejemplo cuando se incrementa la diuresis.

Si la migraña aparece por una vasodilatación excesiva, como lo esboza alguna de las teorías al respecto, la ingesta de alcaloides con capacidad vasoconstrictora podría ser capaz de reducir dichos procesos y ayudar a que el dolor remita. La cafeína cerraría las arterias muy abiertas y con mucho flujo sanguíneo, haciendo las veces de analgésico.

¿Hay relación entre la ingesta de cafeína y la aparición de las migrañas?

Un reciente estudio publicado en la revista Frontiers in Neurology en el año 2019 afirma que el consumo crónico de cafeína se relaciona con un mayor riesgo de aparición de la migraña. Sin embargo, ingestas agudas podrían representar un papel protector sobre episodios concretos de dolor de cabeza.

El grado de evidencia que asocia ambas situaciones no está completo todavía. Existen otros artículos científicos que le atribuyen a la cafeína poder analgésico, como el publicado en la revista The Journal of Headache and Pain en el año 2017, en el cual se establece que la administración de 100 miligramos del alcaloide es capaz de reducir el dolor en episodios agudos y primarios de cefalea.

De todos modos, una constante de estas investigaciones que citamos es que siempre se vincula el efecto protector de la cafeína sobre la migraña en utilizaciones puntuales. Es decir, que las personas que participaron del estudio fueron tratadas durante un ataque migrañoso con una dosis específica de café.

Por otro lado, parece más claro que la ingesta de cafeína de forma crónica se asocia con un mayor riesgo de desencadenar cefaleas. Con una aclaración: el riesgo se detecta en personas con una predisposición genética, no en todos.

El café forma parte de una dieta saludable

A pesar de que la cafeína pueda tener relación con la aparición de la migraña, el café está dentro de la categoría de bebidas saludables. Esto se debe a su contenido en polifenoles, de carácter antioxidante, y por lo tanto, poderosos aliados frente a las enfermedades crónicas.

Por este motivo, si sufres de cefaleas de forma frecuente, la recomendación no es eliminar el café de la dieta, sino utilizar sus variedades sin cafeína. Las personas con tendencia a la migraña han de vigilar también el consumo de té y de chocolate, pues altas dosis de ambas sustancias se traducen en ataques agudos.

La cafeína puede ser amiga o enemiga de las migrañas

A pesar de que la literatura científica todavía arroja muchas dudas al respecto, todo parece indicar que la cafeína presentaría un doble papel frente al riesgo de aparición de migrañas. Es posible que el abuso de las sustancias sea la clave de los ataques, y no el producto en sí.

Por una parte, las ingestas crónicas del alcaloide se vinculan con una mayor frecuencia de cefaleas en personas con predisposición genética. Sin embargo, la cafeína posee un carácter analgésico cuando se consume en dosis superiores a 100 miligramos y de manera puntual.

Este efecto, junto con la vasoconstricción que provoca, podría suponer un punto de apoyo en el tratamiento de la migraña que aparece como ataques agudos. De todos modos, no existe un protocolo de dosificación estandarizado al respecto, por lo que es difícil para un médico prescribir su utilización.

Los estudios científicos realizados hasta la fecha expresan ciertas contradicciones, derivadas del desconocimiento de la fisiopatología de la migraña. No obstante, no resulta ilógico que la alimentación tenga mucho que ver, tanto en la aparición como en el manejo de la enfermedad.

Con información de Informe 21.