Koala aparece en la piscina de una casa

Un koala sediento fue visto haciendo equilibrio en el borde de una piscina durante un caluroso día de verano, por lo que Ben Heide, dijo que el koala parecía igual de asustado que él cuando lo encontró en el jardín de su casa en Adelaida, Australia del Sur.





Ben dijo: "Al principio me sorprendió porque no me lo esperaba. Simplemente iba a revisar la piscina antes de salir a trabajar”. "Después me preocupé mucho por el koala, porque sé que es una posibilidad que se ahoguen en las piscinas ya que el agua no es segura para ellos, así que opté por ofrecerle un cuenco de agua lo antes posible", publica Caters Clips.