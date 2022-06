Justin Bieber sube a traductor durante su concierto en México y la gente se burla de él por no entender al cantante

MÉXICO.- Justin Bieber dio un gran concierto el pasado 25 de mayo en el Foro Sol de la Ciudad de México. Miles de seguidores del cantante se dieron cita para celebrar sus 10 años de carrera musical.

Entre todos los momentos que fueron captados por los celulares de los espectadores, recientemente uno algo penoso se hizo viral.

Justin Bieber comenzó a dar un mensaje contra el racismo, y para que todo su público entendiera, subió a un traductor al escenario.

El joven le pidió a Justin que repitiera la frase

El cantante dijo: “As we know racismo is evil” (como sabemos, el racismo es malo). Luego dio un momento para que el joven lo comunicara con la audiencia. No obstante, se veía bastante nervioso y solo pronunciaba “hmmm”.

El público comenzó a gritar: “¡El racismo, pen…!”, mientras que el joven le pedía al cantante que le repitiera la frase. Y la tradujo así:

El odio es diabólico.

Una segunda parte fue registrada cuando Justin agradeció a su público por ser parte del “Justice Tour”, lo que el joven tradujo como “la gira de la justicia”.

Los videos cuentan con millones de reproducciones y se puede leer comentarios como los siguientes:

