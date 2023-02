Juan Guarnizo y Biyin piden disculpas por sus ofensivos tuits contra los peruanos

Luego de la polémica que encara Biyin, la streamer española, a quien evidenciaron por acoso y comentarios racistas de su parte a través de Twitter, los usuarios han aprovechado la oportunidad para buscar publicaciones antiguas de grandes creadores de contenido.

Ahora, uno de los que fue expuesto fue Juan Guarnizo, streamer colombiano que es uno de los más populares en Latinoamérica, y quien es conocido en redes como @JuanSGuarnizo.

El youtuber, quien mantiene una relación amorosa con la igual famosa AriGamePlays, fue expuesto cuando escribió una serie de desagradables comentarios sobre los peruanos entre los años 2012 y 2013, cuando tenía aproximadamente entre 14 y 15 años.

“Perú y su mala costumbre de crear cantantes de m***. ¿Verdad que sí Wendy Sulca, Delfín y La Tigresa del Oriente?”, “Lo más bonito de Perú es irse”, “No es que seas fea, pero ¿de casualidad no naciste en Perú?”, son algunos de los tuits que los cibernautas lograron tomar pantalla, antes que Juan Guarnizo los eliminara de la red.

Luego de exponer las capturas de pantalla sobre los desafortunados comentarios, rápidamente las imágenes se fueron viral en Twitter, donde los usuarios comenzaron a debatir.

Los seguidores del youtuber, comenzaron a defenderlo diciendo que esto lo hizo por la inmadurez de su edad en el momento, pues el colombiano, ya ahora a sus 26 años, ha expuesto su admiración por Perú y las maravillas turísticas que este ofrece.

“Me parece espectacular, me gustaría ir mucho a Perú, yo quiero ir a Machu Picchu”, comento en alguna ocasión.

A pesar de eso, un grupo criticó al streamer, quienes se opusieron a los comentarios ofensivos y lo acusaron de eliminar las ofensivas publicaciones al momento de ser expuesto, siendo que AuronPlay y Biyín, streamers con los que también colabora, se encuentran en el centro de atención del público por los tuits que expusieron en el pasado.

Los escandalosos tuits de Biyín

Biyín, actualmente es acusada por varios hechos desagradables, como realizar comentarios xenófobos, elogiar el nazismo, burlarse de personas enfermas, de hacer bullying a Ithaisa Suárez, madre de Yeremi Vargas, un niño desaparecido en el 2007.

Y ahora lo más reciente es que se viralizaron unos tuits que realizo en contra de los peruanos y sobre otros países de Latinoamérica. “Se ha quedado una buena tarde para hacer quedada neonazi y reventar un par de cabezas peruanas”, dice uno de los post.

Fue en compañía de su pareja, AuronPlay, donde la streamer, hizo de reconocimiento público que su "humor negro" fue un exceso que tuvo a los 22 años.

“Ahora todo esto me da asco, siento pena de mí por aquel entonces, no era una persona feliz (....) Hay gente que piensa que soy lo peor, pero están juzgando a mi yo del antes. Yo no hago estas cosas, las condeno. Era una auténtica hija de p***, asquerosa, no era una buena persona”.

A pesar de esto, la Youtuber, negó haber participado en la acusación de Yeremi Vargas, la cual afirmo en una reciente entrevista que, la española y sus amigos a través del nickname Comando Troll- se burlaban del paradero de su hijo desaparecido, lo cual es un tema bastante delicado.

Juan Guarnizo se disculpó

Luego de la controversia generada por los tuits, Juan Guarnizo admitió a través de una transmisión en vivo de Twitch, que fue el mismo quien realizó las ofensivas publicaciones sobre los peruanos en el año 2013.

“Es algo feo, es algo que me avergüenza mucho”, comenzó diciendo...

“Podría justificarme diciendo que tenía 13, 14 y 15 años, y que muchos de esos tuits eran publicados cuando Colombia jugaba contra Perú. En Twitter se hacía una guerra entre países por los partidos de la Copa América (...) Está muy feo, pido disculpas si a alguien le resultó molesto”, señaló.

Y continúo:

“Solo puedo decir que si nos toca deducir que una persona es racista, xenófobo, machista o lo que sea teniendo su personalidad a esa edad, no habría ninguna persona buena en este mundo. Fui adolescente, fui un niño y sé lo que la gente habla a esa edad. La persona que era a los 15 no es la misma persona que tienen al frente, de 26 años. Me resulta raro justificar a un adolescente, pero es algo que algunas personas querrán y necesitarán escuchar”, sostuvo.

Ahora Juan, últimamente, solo habla bien de Perú y menciona que:

“Desde hace tiempo digo que es uno de los lugares de Latinoamérica que más quiero visitar. Pero no todo el mundo me ve, no todo el mundo quiere saber mi conducta. Entiendo que la gente pueda suponer cosas de mi personalidad por unos tuits o por unos clips. Solo les digo que no soy el mismo que cuando era adolescente”.

“Si algún amigo (AuronPlay y Biyín) está en un problema, prefiero hablarlo de manera privada. Con todo lo que ha pasado estos días, digas lo que digas, la gente no estará de acuerdo. Somos carbón y nos quieren empujar a la leña para seguir hablando tres días más. (....) De lo mío, yo pido disculpas, ese morrito no representa el adulto en el que me he convertido. Pido una sincera disculpa, me avergüenza mucho. Agradezco la comprensión de la mayoría de personas”, sentenció.

¿Qué conocemos de Juan Guarnizo?

Juan Sebastián Guarnizo Algarra es un influencer y streamer colombiano, nacido el 11 de enero de 1997. Es conocido a través de YouTube y Twitch, por su usuario JuanSGuarnizo. El colombiano Actualmente, vive en México y desde el año 2019 está casado con Abril Abdamari, AriGamePlays.