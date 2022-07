Joven rompe pantalón a un 'amigo' durante fiesta; el caso viral indigna a los usuarios

Un grupo de amigos en plena fiesta le rompieron el pantalón a un joven que tenía un pantalón roto de las rodillas y piernas.

Fue mediante de la cuenta mauriilugo3 en donde se hizo visible el polémico video que generó la indignación de internautas.

Varios amigos se encontraban en una fiesta bebiendo y todo iba en orden hasta que de un momento a otro, un joven moja la pierna de una chica -lo que parecía estar planeado-. Ante la acción, la mujer pide algo para secarse, indica Milenio.

Aunque se creía que le pasaría un trapo para secar su pierna, el joven se acerca a otro chico que está sentado frente a él y sin más le jala el pantalón –que cuenta con agujeros– y lo rompe. El afectado se queda unos momentos sorprendido por lo que acababa de pasar.

El video pronto generó cientos de reacciones en contra de la “broma” que le hicieron al joven. Criticaron la acción y los etiquetaron como malos amigos. Sin embargo, hubo además comentarios que decían que “estaba planeado”.

“No veo lo chistoso”; “Qué tal y era el único pantalón que tenía?”; “No hagan eso banda no es de buen gusto”; “los amigos no hacen eso”; “a mí me hicieron eso pero en ese entonces yo no tenía dinero y era mi único pantalón de mezclilla solo me reí pero dentro de mi quería llorar”; “Weyes, se ve a leguas que está planeado”; “esos no son amigos, no se hace sentir mal a alguien solo para quedar bien”, se lee entre los comentarios.