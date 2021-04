Joven graduada lleva sorpresa a su papá bolero

¿Cómo se puede agradecer el apoyo de los padres que han pasado de todo con tal de dar educación a sus hijos? Quizá no habría una respuesta absoluta, lo cierto es que es indispensable la gratitud. Ejemplo de ello fue el caso de una joven que conmovió las redes sociales, luego de que le agradeciera a su padre –quien es bolero– por todo el esfuerzo que realizó para que ella lograra estudiar la carrera de Administración de Empresas. ¿Cómo lo hizo? Te contamos cómo fue este emotivo momento que le ha dado la vuelta al internet.

Fue a través de redes sociales en donde el momento se hizo visible y se volvió viral, pues en él se puede ver a la sorpresa que le llevó a su papá una joven recién graduada de la licenciatura de Administración de Empresas.

¿Cómo fue la sorpresa? En el clip, se ve cómo la joven se coloca detrás de su papá, mientras éste realizaba su labor diaria para subsistir -limpiar zapatos-, con el fin de mostrar con varios letreros todos los esfuerzos que él hizo para darle una carrera.

Mientras que la joven contaba su historia frente a las cámaras –con las pancartas–, un ‘cliente’–que estaba en complicidad con ella– distraía al bolero con varias preguntas.

“Mi papá siempre ha pensado que me avergüenza, pero gracias a él, hoy me gradué. Mi mamá nos dejó por otra familia y él siempre dio la cara por mí. Nunca buscó a otra mujer porque decía que yo era la mujer de su vida. ¡Es Cierto!, nunca ganó mucho dinero, pero trabajaba el doble o el triple para que nunca nos faltara nada. Por la situación actual, no pudimos llevar invitados a la graduación, así que decidí llevar la sorpresa a su trabajo, que por 25 años nos ha dado sustento. Hoy soy licenciada en Administración. Luché mucho por ello, pero este logro es de los dos. Lo logramos papá”, se lee en las pancartas.

De un momento a otro, ‘el cliente’ –que supuestamente es su asesor de tesis– le pide al bolero que volteé, pues alguien le hablaba. El hombre hace caso y ve a su hija, quien le agradece por el esfuerzo que dio frutos: por fin se graduó, publica Milenio.

“Papá, me he dado cuenta que en todo este tiempo no te he boleado los zapatos. Me he dado cuenta del gran esfuerzo que has hecho. Este logro no es sólo mío, gracias por apoyarme”, dice la joven mientras le limpia los zapatos a su padre, quien no contiene las lagrimas y llora por el gran gesto de su hija.

El video de inmediato se volvió viral con múltiples comentarios positivos en donde señalan como un gran gesto de amor lo que hizo la joven; aunque algunos aseguran que el video fue actuado. ¿Qué opinas? Lo cierto es que este clip ayuda a que las personas valoren el esfuerzo de sus padres.

“Que felicidad saber que hay gente q sale a trabajar honradamente y esforzarse para lograr metas y salir adelante. Muchísimas felicidades y si, es inevitable llorar cuando la niña reconoce su error y agradece todo lo que su padre ha hecho por ella. Excelente video”; “Muy bonito, pero parece actuado”; “Que detalle del papa, le dio toda una carrera y de la Hija, de saber agradecérselo”; “La felicito esos son los verdaderos héroes anónimos que orgullosa se a de sentir usted felicidades”; “Está precioso este video y lleno de mensajes y lecciones”, se lee entre las reacciones.