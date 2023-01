Joven en China termina con su novio luego de que su familia le sirviera comida simple

Una joven de China terminó con su pareja luego de que la familia de este le sirviera comida simple, dice este lunes South China Morning Post.

La mujer, de unos 20 años es de la provincia de Sichuan y viajó por dos horas y media a un lugar lejano para conocer a los padres de su pareja. Pero cuando se sentó a la mesa, se sintió decepcionada al ver los platos que le habían dado, informa el medio.

En un video que se ha vuelto viral en China, la joven dice que durante los dos días de su estadía en la casa de los padres de su pareja, le sirvieron fideos con huevos fritos, gachas de calabaza, salteados y una variedad de platos fríos, indica RT.

Despues pidió explicaciones a su pareja sobre la comida. "Me dijo que 'es exactamente lo que se sirve en la vida diaria a la gente común'", señaló la joven. "Él sabe que no me gustan los fideos, pero se sirvió un plato de fideos para cada comida", agregó.

La mujer comentó que no podía seguir más con la familia de su pareja, ya que esperaba ver comida más elegante, por lo que decidió marcharse y terminar su relación.

Entre los comentarios del video publicado por la mujer se puede ver a personas que la apoyan, mientras otros critican que la elección de los platos fue intencionada. "Aparentemente, a los padres no les gusta la mujer", comentó una persona.